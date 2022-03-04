Как музей-усадьба «Ясная Поляна» будет работать в мартовские праздники

Фото из архива Myslo.

5 марта музей-усадьба «Ясная Поляна» будет работать по сокращенному графику — с 9.00 до 16.00. Экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» будут проводиться с 9.30 до 13.40. С 13.40 до 14.30 начинаются экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

6 и 7 марта музей будет работать с 9.00 до 17.00. Экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.40 до 15.30 начинаются экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

8 марта мемориальные здания закрыты для посещения, экскурсии не проводятся. В этот день можно самостоятельно осмотреть центральную часть заповедника с 9.00 до 17.00, воспользовавшись мобильным аудиотуром «Прогулка по Ясной Поляне».

Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в терминале у входа в музей.

Самостоятельное посещение мемориальных зданий невозможно. Билеты на экскурсии можно приобрести на сайте музея. Количество билетов ограничено.