Юные тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В копилке наших спортсменок – две золотые и одна бронзовая медаль.

В Иваново состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси», проводимые ОФСОО «Русь». Воспитанницы тульской спортшколы «Триумф» выступили успешно и заняли призовые места в групповых упражнениях.

По программе КМС команда «Прима» заняла 3 место, по программе 3 разряда команда «Искорки» взяла 1 место. В индивидуальном выступлении по программе 1 разряда тулячка Александра Артемьева взяла золото. Спортсменок тренируют Светлана Иванкова, Елена Внукова и Мария Авдеева.