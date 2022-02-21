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Юные тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

В копилке наших спортсменок – две золотые и одна бронзовая медаль.

В Иваново состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси», проводимые ОФСОО «Русь». Воспитанницы тульской спортшколы «Триумф» выступили успешно и заняли призовые места в групповых упражнениях.

По программе КМС команда «Прима» заняла 3 место, по программе 3 разряда команда «Искорки» взяла 1 место. В индивидуальном выступлении по программе 1 разряда тулячка Александра Артемьева взяла золото. Спортсменок тренируют Светлана Иванкова, Елена Внукова и Мария Авдеева.

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