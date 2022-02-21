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В Центральном округе Тулы частично отключат холодную воду
Кадр из фильма "12 стульев", "Мосфильм", 1971 год

В Центральном округе Тулы частично отключат холодную воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Во вторник, 22 февраля, с 9.30 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Жаворонкова, д. 5, 1а, к. 1;
  • ул. Первомайская, д. 13а, к. 4, 13а, к. 16;
  • ул. Ф. Энгельса д. 62а, 62а/1;
  • п. Угольный, ул. Мичурина;
  • ул. Рабочая;
  • ул. Кирпичная;
  • ул. 1-й Квартал.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их окончания возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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