Кадр из фильма "12 стульев", "Мосфильм", 1971 год
В Центральном округе Тулы частично отключат холодную воду
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
Во вторник, 22 февраля, с 9.30 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Жаворонкова, д. 5, 1а, к. 1;
- ул. Первомайская, д. 13а, к. 4, 13а, к. 16;
- ул. Ф. Энгельса д. 62а, 62а/1;
- п. Угольный, ул. Мичурина;
- ул. Рабочая;
- ул. Кирпичная;
- ул. 1-й Квартал.
Это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их окончания возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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