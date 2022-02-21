В Центральном округе Тулы частично отключат холодную воду

Кадр из фильма "12 стульев", "Мосфильм", 1971 год

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Во вторник, 22 февраля, с 9.30 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Жаворонкова, д. 5, 1а, к. 1;

ул. Первомайская, д. 13а, к. 4, 13а, к. 16;

ул. Ф. Энгельса д. 62а, 62а/1;

п. Угольный, ул. Мичурина;

ул. Рабочая;

ул. Кирпичная;

ул. 1-й Квартал.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их окончания возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.