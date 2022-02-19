Туляк Михаил Готесман вошёл в число лучших представителей российского автоспорта

На фото - Антон Золотов и Михаил Готесман

Обладатель Кубка Российской автомобильной Федерации по ретро-ралли Михаил Готесман посетит Бал Чемпионов, который состоится 12 марта в Москве. Туда приглашены чемпионы страны, победителей первенств и обладателей Кубков России по автоспорту 2021.

Напомним, осенью прошлого года туляки успешно выступили на Кубке РАФ по ретро-ралли: Михаил Готесман и вместе с Антоном Золотовым на «Татре-87» 1942 года выпуска занял 1-е место в зачете «Ветеран» и стал четвертым в абсолютном зачете Кубка РАФ. А Дмитрий Хрипливый и Юлия Веряскина на «Москвиче-2140» 1980 года выпуска стали лучшими в зачете «Гран Тур».