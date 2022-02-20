Узнаёте женщину на видео? В Туле разыскивают свидетелей ДТП

Небольшая, но досадная авария произошла рано утром 14 февраля на ул. Майской, 1.

В редакцию обратились жители дома № 1 по ул. Майской. 14 февраля неизвестный автомобиль повредил их машину. По видео с камер наблюдения удалось установить, что в 7.53 из 4-го подъезда вышла женщина, которая села в белый автомобиль, предположительно, такси.

Сдавая задом, водитель врезался в припаркованный автомобиль, а потом уехал с места ДТП. Судя по видео, он понял, что подбил стоящую машину, но решил сбежать. На место выезжали сотрудники ДПС, заявление от потерпевших имеется.

Большая просьба откликнуться тех, кто узнал автомобиль, или севшую в него женщину. Если принципиально, можно анонимно.

Звоните по телефонам: 8−953−436−37−67, 8−920−278−58−87.