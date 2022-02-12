Хоккейный АКМ одержал волевую победу над «Нефтяником»

Фото пресс-службы АКМ.

Игрой против «Нефтяника» хоккеисты АКМ начали февральскую домашнюю серию. Турнирной мотивации у обеих команд не было — хозяева потеряли шансы на выход в плей-офф, гости же, наоборот, днем ранее благодаря осечке «Звезды» обеспечили себе участие в кубковом раунде.

Тем не менее, бороться коллективам было за что. АКМ стремился порадовать своих болельщиков победой на родном льду. «Нефтяник» же до игры находился на 14 месте и хотел подняться вверх по турнирной таблице, чтобы получить менее сложного соперника в 1/8 финала.

Альметьевский клуб занимает особое место в истории тульского хоккея. Именно «Нефтяник» стал соперником АКМ в первом официальном матче для нашей команды. Та игра закончилась победой клуба из Татарстана со счетом 4:0, и тульские хоккеисты хотели взять реванш.

В итоге — 3:2, тяжелая и волевая победа АКМ.

Дмитрий Евстигнеев, главный тренер АКМ, прокомментировал итог матча:

- Конечно, я удовлетворен сегодняшней игрой. Ребята вытащили матч со счета 0:2. Нашли в себе силы переломить ход встречи, они молодцы! Поздравляю болельщиков с победой. Они пришли поддержать нас несмотря на то, что команда не попадает в плей-офф. Спасибо вам огромное, мы будем ждать вас на трибунах снова. Мы слышим вас поддержку.

Что же касается игры, отмечу, что мы хорошо отработали первый период, правильно действовали. Во втором «Нефтяник» поменял тактику. Пока мы перестраивались, пропустили в меньшинстве. В команде соперника играют хорошие мастера. «Нефтяник» умеет реализовывать большинство. Но мы выдержали, переломили ход встречи. Отыграли шайбу, затем забросили в большинстве. Удержали счет в концовке, хотя было удаление у нас после ошибки защитников. Ребята не разобрались в том эпизоде, один игрок выпал. Хоккеисты до матча говорили, что, хоть мы и не вышли в плей-офф, выйдут играть, выйдут биться, будут стараться выиграть, — цитирует тренера клубная пресс-служба.