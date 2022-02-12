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Как в фильмах ужасов: жители Северной Мызы сняли на видео окровавленный подъезд

Как в фильмах ужасов: жители Северной Мызы сняли на видео окровавленный подъезд

Жутковатые кадры опубликованы в соцсетях.

Жители одного из домов в мкр. Северная Мыза выложили в группу ВКонтакте шокирующее видео — буквально весь подъезд залит кровью. Повреждено несколько входных дверей.

Как стало известно Myslo, всё это последствия вечеринки. Инцидент случился в ночь на 12 февраля. В одной из квартир компания устроила гулянку. В какой-то момент 22-летний парень стал вести себя неадекватно и выбежал в подъезд. На лестничной площадке он разбил себе голову, из-за чего произошло обильное кровотечение. 

Соседи вызвали скорую и полицию. По нашей информации, неадекватного парня даже с разбитой головой удалось поймать не сразу. 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

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