Как в фильмах ужасов: жители Северной Мызы сняли на видео окровавленный подъезд

Жители одного из домов в мкр. Северная Мыза выложили в группу ВКонтакте шокирующее видео — буквально весь подъезд залит кровью. Повреждено несколько входных дверей.

Как стало известно Myslo, всё это последствия вечеринки. Инцидент случился в ночь на 12 февраля. В одной из квартир компания устроила гулянку. В какой-то момент 22-летний парень стал вести себя неадекватно и выбежал в подъезд. На лестничной площадке он разбил себе голову, из-за чего произошло обильное кровотечение.

Соседи вызвали скорую и полицию. По нашей информации, неадекватного парня даже с разбитой головой удалось поймать не сразу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.