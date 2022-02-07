В Туле ищут трех заблудившихся в лесу человек

В Щегловской Засеке уже почти сутки ведутся поиски трех заблудившихся человек. Как стало известно Myslo, около 7 часов вечера 6 февраля на телефон 112 поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что вместе с двумя знакомыми заблудился в лесу, который находится неподалеку от деревни Демидовки. После этого связь прервалась.

На данный момент в поисках участвуют сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и лесники. В том числе поиски ведутся с помощью беспилотников.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.