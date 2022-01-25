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Тулячка победила соперницу техническим нокаутом и вышла в 1/4 чемпионата мира по смешанному боевому единоборству
Фото предоставлено Тульской областной федерацией ММА.

Тулячка победила соперницу техническим нокаутом и вышла в 1/4 чемпионата мира по смешанному боевому единоборству

Болеем за нашу спортсменку!

Тулячка Диана Найдёнова выступает на чемпионате мира по смешанному боевому единоборству (ММА) в Абу-Даби. В первом раунде наша спортсменка одержала победу над соперницей из Швейцарии Барбарой Эль Расси. Диана выиграла на 2-й минуте боя техническим нокаутом.

Найдёнова — представительница Тульской областной федерации ММА, воспитанница новомосковского клуба Unity. Ее тренер — Сергей Арбузов.

Отметим, что впервые представительница смешанных боевых единоборств из Тульской области отправилась за главным титулом планеты. Соревнования пройдут с 24 по 29 января.

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