Безработный узловчанин попался на краже рельсов
Его подельник сбежал и до сих пор скрывается.
В Узловой безработный, ранее судимый, 47-летний мужчина обвиняется в попытке хищения почти тонны металлических изделий.
По версии следствия, обвиняемый и его подельник решили поправить материальное положение с помощью кражи металла с территории бывшей щебеночной базы. Мужчины прибыли на базу, отрезали 13 фрагментов рельсов, общей массой 950 кг. При погрузке в автомобиль обвиняемого задержали сотрудники полиции, а его подельник скрылся.
По версии следствия, обвиняемый и его подельник решили поправить материальное положение с помощью кражи металла с территории бывшей щебеночной базы. Мужчины прибыли на базу, отрезали 13 фрагментов рельсов, общей массой 950 кг. При погрузке в автомобиль обвиняемого задержали сотрудники полиции, а его подельник скрылся.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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