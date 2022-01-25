Безработный узловчанин попался на краже рельсов

Его подельник сбежал и до сих пор скрывается.

В Узловой безработный, ранее судимый, 47-летний мужчина обвиняется в попытке хищения почти тонны металлических изделий.



По версии следствия, обвиняемый и его подельник решили поправить материальное положение с помощью кражи металла с территории бывшей щебеночной базы. Мужчины прибыли на базу, отрезали 13 фрагментов рельсов, общей массой 950 кг. При погрузке в автомобиль обвиняемого задержали сотрудники полиции, а его подельник скрылся.