Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Металлургов Renault сбил пьяного пешехода
Мужчина получил различные травмы.
20 января в 17.30 в Туле на улице Металлургов 62-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил пешехода. По предварительной информации, 49-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. УГИБДД по Тульской области сообщает, что пострадавший также находился в состоянии опьянения (0,310 мг/л).
Мужчина получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
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