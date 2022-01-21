В Туле на ул. Металлургов Renault сбил пьяного пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

20 января в 17.30 в Туле на улице Металлургов 62-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил пешехода. По предварительной информации, 49-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. УГИБДД по Тульской области сообщает, что пострадавший также находился в состоянии опьянения (0,310 мг/л).

Мужчина получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.