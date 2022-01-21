новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Металлургов Renault сбил пьяного пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Металлургов Renault сбил пьяного пешехода

Мужчина получил различные травмы.

20 января в 17.30 в Туле на улице Металлургов 62-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил пешехода. По предварительной информации, 49-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. УГИБДД по Тульской области сообщает, что пострадавший также находился в состоянии опьянения (0,310 мг/л).
 
Мужчина получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:18 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили пешеходапьяный пешеход

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской хоккейной команде «Академия Михайлова» вспышка коронавируса
В тульской хоккейной команде «Академия Михайлова» вспышка коронавируса
В Тульской области петербуржец вырубил деревьев на 2 миллиона рублей
В Тульской области петербуржец вырубил деревьев на 2 миллиона рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.