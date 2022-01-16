«Накажи автохама»: про торопливого водителя маршрутки

Наш подписчик Александр поделился с редакцией кадрами, которые снял в районе поворота с пр. Ленина на ул. 9 Мая в Туле. На записи видно, как водитель маршрутного микроавтобуса нарушил правила дорожного движения.

«Специально выехал из крайней левой полосы в середину, чтобы всех обогнать и нарушить сплошную линию разметки», — пояснил автор видео.

К сожалению, Александр не указал дату и время съемки. Сообщение от него поступило 15 января в 15.45.