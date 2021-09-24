Спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле к 2023 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр спорта отметил, что благодаря программе «Газпром – детям» и личной поддержке губернатора Алексея Дюмина в Тульской области ежегодно появляется много современных объектов, которые создают условия для подготовки спортсменов и развития массового спорта.

Спортивный комплекс рассчитан на 2500 зрительских мест. Объект площадью более 14 000 кв. м будет включать в себя универсальный спортивный зал с волейбольно-баскетбольной площадкой и легкоатлетический манеж с прямыми и круговыми беговыми дорожками, а также секторами для прыжков, метания снарядов и толкания ядра. Комплекс станет основной тренировочной площадкой для тульских легкоатлетов и волейбольного клуба «Тулица» и будет принимать соревнования всероссийского уровня.

На объекте ведутся строительно-монтажные работы, готовность составляет 12%. Плановый срок сдачи комплекса – I квартал 2023 года.

Напомним, в августе 2020 года площадку на улице Санаторной вместе с Алексеем Дюминым осмотрели помощник Президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр спорта РФ Олег Матыцин. Тогда было принято решение построить на этом месте спортивный комплекс.