Тульский метатель Роман Ряховский: о первенстве Европы, первом тренере и спортивном режиме

Роман Ряховский — 18-летний тульский легкоатлет, выступает в метании копья. Он входит в число сильнейших спортсменов региона. Из недавних его достижений — серебро на первенстве России среди юниоров. На этом турнире Роман установил личный рекорд, метнув копье на 72 м 50 см.

Спортсмен стал одним из первых тульских легкоатлетов, допущенных к международным соревнованиям за последние несколько лет.

Напомним, в 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от участия в соревнованиях. Причиной стали результаты работы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям, только если будут выступать под нейтральным флагом и без гимна. К тому же они должны пройти обязательное обследование в специальных антидопинговых лабораториях, чтобы доказать, что не принимали допинг. Несколько раз тульские легкоатлеты подавали заявки на участие в международных стартах, но им отказывали.

Роман Ряховский получил допуск и принял участие в первенстве Европы, которое прошло в Таллине. Он сумел пробиться в суперфинальную восьмерку и в итоге с результатом 69,02 м занял седьмое место.

Мы поговорили с легкоатлетом накануне этих соревнований. Роман рассказал о подготовке:

– Непосредственно перед выступлениями не пытаюсь на тренировках выкладываться на полную, как, например, студенты и школьники перед экзаменом. В спорте наоборот: нагрузки существенно снижаются, тренируемся совсем немного. Главное — не травмироваться и не растратить силы.

Во время подготовки у спортсмена возникли трудности из-за коронавируса:

– Легкоатлетический манеж, который и без того не соответствует требованиям, зимой закрыли под ковидный госпиталь. Нам приходилось тренироваться в футбольном манеже, из-за этого возникали сложности.

Роман рассказал, как начал свою спортивную карьеру и как пришел к таким успехам:

– Мой первый тренер — отец. Он ведет группу легкой атлетики в моем родном селе Селиваново. В детстве я начал заниматься бегом. В 14 лет даже выиграл международные соревнования в Белоруссии.

Основные виды легкой атлетики для детей до 16 лет: спринт, прыжки, метание и длинная дистанция. Детям дают возможность выбрать то, что у них лучше получается. Я был сильнейшим в метании и в беге на длинные дистанции. Люди в легкой атлетике иногда совмещают два вида, но у меня, к сожалению, они были несовместимы, поэтому 2-3 года назад настал момент выбирать.

Мы с тренером выбрали метание, несмотря на то, что условий для этого спортивного направления у нас в области нет. Но, думаю, мы не ошиблись.

С отцом занимался до 16 лет. Сейчас мой тренер — Андрей Васильевич Горячих. Он старший тренер сборной области по легкой атлетике, единственный по метанию. Мы вместе изучаем это спортивное направление, совместно строим тренировочный процесс. Это мне очень нравится, мне с тренером очень повезло!

Легкоатлет считает, что можно стать чемпионом мира, если правильно выстроить тренировки и соблюдать здоровый образ жизни:

– Я стараюсь следить за питанием, режимом. Придерживаюсь одного плана питания во время сезона. В межсезонье ем в три раза больше, потому что сильно повышается нагрузка. Тогда и употребляю добавки: аминокислоты, протеин, БАДы для суставов. Разумеется, всё разрешенное. Сейчас почти ничего не принимаю: нагрузок почти нет.

Многое зависит от сна. Это половина нашего восстановления. У многих случаются травмы, потому что они пренебрегают нормальным сном. Поэтому стараюсь достаточно много спать, для меня норма — 9 часов.

По окончании сезона спортсмену обязательно нужен отдых. Это эмоциональная перезагрузка и избавление от микротравм. После первенства Европы собираюсь поехать в гости к другу, а потом провести пару недель в родном селе — такого отдыха мне давно не хватает.

На вопрос, есть ли у него мечта, Роман ответил так:

– Мечты нет. Считаю, что жить мечтой — очень опасно, всё может случиться. В спорте тоже всё непредсказуемо.

Текст Альбины Власовой, студентки 1-го курса ТулГУ, кафедра журналистики.

из досье myslo

Роман Константинович Ряховский

Родился 25 мая 2003 года в Туле.

Учился в Селивановской СОШ № 28. В 2020 году поступил в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Семья: отец – Константин Ряховский, мать — Галина Ряховская, сестры — Ника и Маргарита.

Любимая еда: курица, индейка.

Любимый фильм: «Мирный воин».

Любимая музыка: зависит от настроения.

Домашние питомцы: кот Персик и кошка Тася.

Девиз: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее».