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Тульская легкоатлетка одержала победу на всероссийских стартах
Фото Управления физической культуры и спорта Тулы

Тульская легкоатлетка одержала победу на всероссийских стартах

Тулячка Екатерина Реньжина стала первой на дистанции 300 метров.

Традиционные Всероссийские состязания по легкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Спиридоновича Яламова» состоялись 7 января в Екатеринбурге.
 
В этом году «Рождественские старты» прошли в тридцать первый раз.
 
На дистанции 300 метров уверенную победу одержала тулячка Екатерина Реньжина с результатом 37,40 сек.
 
Поздравляем Катю с победой!
 
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