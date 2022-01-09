Тульская легкоатлетка одержала победу на всероссийских стартах

Фото Управления физической культуры и спорта Тулы

На дистанции 300 метров уверенную победу одержала тулячка Екатерина Реньжина с результатом 37,40 сек.

В этом году «Рождественские старты» прошли в тридцать первый раз.

Традиционные Всероссийские состязания по легкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Спиридоновича Яламова» состоялись 7 января в Екатеринбурге.