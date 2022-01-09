В ДТП с троллейбусом и «УАЗ Патриот» в Туле пострадали три человека: фоторепортаж

После аварии, участниками которой стали «УАЗ Патриот» и троллейбус, в больницу доставлены водитель и пассажир внедорожника. Третий пострадавший — водитель троллейбуса — от госпитализации отказался: позволил характер травм.

Ранее Myslo сообщал, что в Туле на улице Октябрьской «УАЗ Патриот» влетел в троллейбус. Авария произошла 9 января примерно в 16.15 на повороте с ул. Октябрьской на ул. Пузакова.

Комментарий УГИБДД по Тульской области:

В 16:20 на улице Пузакова города Тулы, мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», по предварительной информации, совершил столкновение с троллейбусом, под управлением мужчины 1968 года. В результате ДТП пострадал водитель «УАЗа» и его пассажир, девушка 1991 года рождения.