В «Веденино» прошли Чемпионат и Первенство региона по лыжным гонкам

По итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области для участия в межрегиональных и всероссийских турнирах.

8 января на территории лыжероллерного центра «Веденино» прошли Чемпионат и Первенство региона по лыжным гонкам. На старт вышли более 200 спортсменов, они соревновались на дистанциях 3, 5, 10 и 15 км классическим стилем.





Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке Губернатора Алексея Дюмина в Тульской области развивается как профессиональный, так и массовый спорт.

- Появляются новые спорткомлексы, которые помогают нашим спортсменам повышать свое мастерство и добиваться высоких результатов. В «Веденино» приезжают спортсмены со всего ЦФО — это говорит о качестве нашей трассы, — подчеркнул министр.

Соревнования проводятся в рамках зимнего сезона 2021/2022, посвященного памяти двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, 13-кратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Веденина.