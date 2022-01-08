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В «Веденино» прошли Чемпионат и Первенство региона по лыжным гонкам

В «Веденино» прошли Чемпионат и Первенство региона по лыжным гонкам

По итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области для участия в межрегиональных и всероссийских турнирах.

8 января на территории лыжероллерного центра «Веденино» прошли Чемпионат и Первенство региона по лыжным гонкам. На старт вышли более 200 спортсменов, они соревновались на дистанциях 3, 5, 10 и 15 км классическим стилем.


 
Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке Губернатора Алексея Дюмина в Тульской области развивается как профессиональный, так и массовый спорт. 

- Появляются новые спорткомлексы, которые помогают нашим спортсменам повышать свое мастерство и добиваться высоких результатов. В «Веденино» приезжают спортсмены со всего ЦФО — это говорит о качестве нашей трассы, — подчеркнул министр. 

Соревнования проводятся в рамках зимнего сезона 2021/2022, посвященного памяти двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, 13-кратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Веденина. 

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