Веневское шоссе в Туле встало в пробке из-за ДТП

В Туле на пересечении ул. Баташевской и Веневского шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Lada Granta при повороте налево с Веневского шоссе в направлении ул. Карпова не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который следовал по Веневскому шоссе в сторону Тулы.

После столкновения один из автомобилей задел Toyota, ехавшую за Lada Granta.

В аварии никто не пострадал. В районе ДТП образовалась пробка. Обстоятельства произошедшего уточняются.