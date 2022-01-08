Веневское шоссе в Туле встало в пробке из-за ДТП
Автомобили перекрыли большую часть автодороги.
В Туле на пересечении ул. Баташевской и Веневского шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Lada Granta при повороте налево с Веневского шоссе в направлении ул. Карпова не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который следовал по Веневскому шоссе в сторону Тулы.
После столкновения один из автомобилей задел Toyota, ехавшую за Lada Granta.
В аварии никто не пострадал. В районе ДТП образовалась пробка. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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