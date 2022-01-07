В Успенском соборе Тулы прошло Рождественское богослужение: фоторепортаж

В ночь на 7 января в храмах Тульской области прошли Рождественские богослужения. Заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова и министр культуры Татьяна Рыбкина приняли участие в праздничной службе в Успенском кафедральном соборе Тулы.

От имени губернатора Алексея Дюмина Ольга Гремякова поздравила митрополита Тульского и Ефремовского Алексия с праздником Рождества Христова.