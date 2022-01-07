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В Успенском соборе Тулы прошло Рождественское богослужение: фоторепортаж

В Успенском соборе Тулы прошло Рождественское богослужение: фоторепортаж

Службу посетили десятки православных туляков.

В ночь на 7 января в храмах Тульской области прошли Рождественские богослужения. Заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова и министр культуры Татьяна Рыбкина приняли участие в праздничной службе в Успенском кафедральном соборе Тулы.

От имени губернатора Алексея Дюмина Ольга Гремякова поздравила митрополита Тульского и Ефремовского Алексия с праздником Рождества Христова.

Галерея
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 1
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 2
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 3
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 4
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 5
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 6
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 7
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 8
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 9
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 10
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 11
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 12
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 13
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 14
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 15
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 16
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 17
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 18
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 19
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 20
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 21
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 22
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 23
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 24
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 25
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 26
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 27
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 28
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 29
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 30
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 31
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 32
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 33
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 34
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 35
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 36
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 37
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 38
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 39
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 40
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 41
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 42
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 43
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 44
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 45
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 46
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 47
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 48
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 49
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 50
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 51
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 52
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 53
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 54
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 55
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 56
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 57
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 58
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 59
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 60
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 61
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 62
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 63
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 64
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 65
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 66
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 67
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 68
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 69
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 70
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 71
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 72
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 73
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 74
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 75
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 76
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 77
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 78
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 79
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 80
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 81
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 82
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 83
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 84
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 85
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 86
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 87
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 88
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 89
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 90
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 91
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 92
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 93
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 94
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 95
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 96
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 97
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 98
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 99
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 100
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 101
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 102
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 103
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 104
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 105
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 106
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 107
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 108
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 109
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 110
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 111
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 112
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 113
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 114
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 115
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 116
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 117
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 118
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 119
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 120
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 121
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 122
В Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение, Фото: 123
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 03:14 +1
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