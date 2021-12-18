Тульский бегун Алексей Дорофеев дисквалифицирован за допинг

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Бегун из Тульской области Алексей Дорофеев решением комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» дисквалифицирован на 3 года, начиная с 29 октября 2021 года.

Отмечается, что причиной стало за нарушение им п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил.

Как сообщает ТАСС, Дорофеев стал 18-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства и Международного союза триатлона.

27-летний Дорофеев, выигравший в этом году 10-километровый забег в рамках полумарафона «Северная столица», будет отбывать дисквалификацию до 28 октября 2024 года.