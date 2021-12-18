Тульский бегун Алексей Дорофеев дисквалифицирован за допинг
Спортсмен наказан за использование эритропоэтина
Бегун из Тульской области Алексей Дорофеев решением комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» дисквалифицирован на 3 года, начиная с 29 октября 2021 года.
Отмечается, что причиной стало за нарушение им п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил.
Как сообщает ТАСС, Дорофеев стал 18-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства и Международного союза триатлона.
27-летний Дорофеев, выигравший в этом году 10-километровый забег в рамках полумарафона «Северная столица», будет отбывать дисквалификацию до 28 октября 2024 года.