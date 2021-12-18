Титул «Краса России Тула — 2021» выиграла 14-летняя школьница

На фото Дарья Писемская, Алиса Проскурякова и Полина Мишина.

17 декабря на сцене ДК Туламашзавода прошел областной конкурс молодости, красоты и таланта, в котором приняли участие 13 девушек от 14 до 27 лет.

Конкурс «Краса России Тула», организованный модельным агентством Gold Models, является отборочным туром национального фестиваля красоты и таланта молодых россиянок «Краса России». А победительницы отборочных региональных туров, в том числе и из Тулы, представляют наш регион на всероссийском фестивале.

Ведущими конкурса стали «Краса России Тула — 2020» Мария Мартынова и шоумен Дмитрий Блинцов.

В 2021 году в финальном шоу приняли участие девушки из Тулы, Щекино, Советска и Киреевска.

Жюри и зрителей ждали пять творческих выходов: визитка, купальники, общий танец, конкурс талантов и дефиле в вечерних платьях.

Выход в купальниках:

Общий танец:

В конкурсе талантов приняли участие восемь участниц. Жюри оценило номер с хулахупами в исполнении Полины Мишиной:

Стильный танец Екатерины Макаровой вместе с ребятами из Neo:

А также вокальный номер Анастасии Бурак:

Выбирать из красивых девушек самых красивых — очень непростое занятие. Кстати, первым «конкурсом красоты» называют мифическое состязание трёх богинь Геры, Афины и Афродиты. Парис, которого они выбрали судьей, отдал главный приз Афродите— она получила яблоко и звание Прекраснейшей.

Вот и на нашем конкурсе очень сложно было определить победительницу. Но сразу отметим, что каждая участница получила свой титул, а некоторые — не один.

На нашем портале прошло голосование за финалисток конкурса. Лидеры менялись, но в результате титул «Мисс Myslo» и сертификат в один из магазинов парфюмерии и косметики выиграла 27-летняя Екатерина Макарова.



Екатерина Макарова и шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева.

Также Екатерина выиграла титулы «Мисс Совершенство» и «Мисс Талант» — ее творческий номер был признан лучшим на конкурсе.

Титул «Мисс Грация» — Алина Понасенко, 20 лет:

Титул «Мисс Креативность» — Дарья Морсина, 18 лет:

Титул «Мисс Артистизм» — Анна Миронова, 15 лет:

Титулы «Мисс Оригинальность» и «Краса России Тула онлайн» — Ксения Чебанова, 16 лет:

Титул «Мисс Идеал» — Анастасия Бурак, 26 лет:

Титулы «Юная Краса Тулы» и «Мисс Фото» — Александра Фадеева, 15 лет:

Титул «Мисс Юность» — Ульяна Харламова, 15 лет:

Титулы «Краса Gold Models» и «Мисс Подиум» — Анастасия Понкратова, 15 лет:

Титул «Мисс Элегантность» — Екатерина Голышева, 19 лет:

Главные титулы конкурса распределились следующим образом. Третье место и титул «2-я красавица Тулы — 2021» получила 19-летняя Дарья Писемская:

Также Дарья получила титул «Мисс Очарование».

Второе место конкурса и титул «1-я красавица Тулы» выиграла 16-летняя Полина Мишина:

Также у Полины — титул «Мисс Арт Фэшн».

И, наконец, главный титул «Краса России Тула — 2021» выиграла 14-летняя школьница из Щекино Алиса Проскурякова.

Также у Алисы — титул «Краса Зрительских симпатий», именно за нее отдали больше всех голосов зрители в зале.

Для юной Алисы это уже не первый конкурс красоты. До «Красы России Тула» она принимала участие в конкурсе «Лучшая детская модель», а в этом году решила попробовать свои силы уже во взрослом конкурсе.

- Это более высокий уровень, и мне захотелось испытать себя, — улыбается юная королева красоты. Теперь я хочу принять участие в еще более масштабном конкурсе красоты, а я еще хочу развиваться как модель, как можно больше принимать участие в показах и съемках.

- Что для тебя было самым сложным при подготовке к конкурсу?

- Справиться с волнением, с конкуренцией — ведь все девочки такие красивые! И еще — уверено себя чувствовать. Уверенности мне пока не хватает, ее нужно нарабатывать.

- С кем из девочек подружилась на конкурсе?

- с Дашей Писемской. А вообще на репетициях была очень дружеская атмосфера, все помогали друг другу.

- Кто поддерживал тебя в зрительном зале?

- Мои самые близкие люди: мама Надежда, бабушка Наталья, сестра Алена. Перед конкурсом они мне сказали, чтобы я обязательно верила в себя. И я прислушалась к их советам.

Из досье Myslo

Алиса Павловна Проскурякова

Рост 171 см, вес 50 кг, параметры 81×56×92.

Родилась 13 марта 2007 года в Щекино.

Учится в восьмом классе школе № 6 города Щекино.

Мечтает стать врачом-косметологом.

Любимый писатель: Иван Тургенев.

Любимый фильм: «Титаник».

Любимое блюдо: роллы.

Девиз: Идти вперед, не обращая внимания на трудности.

Мечта: добиться успеха в жизни.