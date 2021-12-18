новости
новости
Регистрация
Титул «Краса России Тула — 2021» выиграла 14-летняя школьница
На фото Дарья Писемская, Алиса Проскурякова и Полина Мишина.

Титул «Краса России Тула — 2021» выиграла 14-летняя школьница

17 декабря на сцене ДК Туламашзавода прошел областной конкурс молодости, красоты и таланта, в котором приняли участие 13 девушек от 14 до 27 лет.

Конкурс «Краса России Тула», организованный модельным агентством Gold Models, является отборочным туром национального фестиваля красоты и таланта молодых россиянок «Краса России». А победительницы отборочных региональных туров, в том числе и из Тулы, представляют наш регион на всероссийском фестивале.

Ведущими конкурса стали «Краса России Тула — 2020» Мария Мартынова и шоумен Дмитрий Блинцов.

В 2021 году в финальном шоу приняли участие девушки из Тулы, Щекино, Советска и Киреевска.

Жюри и зрителей ждали пять творческих выходов: визитка, купальники, общий танец, конкурс талантов и дефиле в вечерних платьях.

Выход в купальниках:

Общий танец:

В конкурсе талантов приняли участие восемь участниц. Жюри оценило номер с хулахупами в исполнении Полины Мишиной:

Стильный танец Екатерины Макаровой вместе с ребятами из Neo:

А также вокальный номер Анастасии Бурак:

Выбирать из красивых девушек самых красивых — очень непростое занятие. Кстати, первым «конкурсом красоты» называют мифическое состязание трёх богинь Геры, Афины и Афродиты. Парис, которого они выбрали судьей, отдал главный приз Афродите— она получила яблоко и звание Прекраснейшей.

Вот и на нашем конкурсе очень сложно было определить победительницу. Но сразу отметим, что каждая участница получила свой титул, а некоторые — не один.

На нашем портале прошло голосование за финалисток конкурса. Лидеры менялись, но в результате титул «Мисс Myslo» и сертификат в один из магазинов парфюмерии и косметики выиграла 27-летняя Екатерина Макарова.


Екатерина Макарова и шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева.

Также Екатерина выиграла титулы «Мисс Совершенство» и «Мисс Талант» — ее творческий номер был признан лучшим на конкурсе.

Титул «Мисс Грация» — Алина Понасенко, 20 лет:

Титул «Мисс Креативность» — Дарья Морсина, 18 лет:

Титул «Мисс Артистизм» — Анна Миронова, 15 лет:

Титулы «Мисс Оригинальность» и «Краса России Тула онлайн» — Ксения Чебанова, 16 лет:

Титул «Мисс Идеал» — Анастасия Бурак, 26 лет:

Титулы «Юная Краса Тулы» и «Мисс Фото» — Александра Фадеева, 15 лет:

Титул «Мисс Юность» — Ульяна Харламова, 15 лет:

Титулы «Краса Gold Models» и «Мисс Подиум» — Анастасия Понкратова, 15 лет:

Титул «Мисс Элегантность» — Екатерина Голышева, 19 лет:

Главные титулы конкурса распределились следующим образом. Третье место и титул «2-я красавица Тулы — 2021» получила 19-летняя Дарья Писемская:

Также Дарья получила титул «Мисс Очарование».

Второе место конкурса и титул «1-я красавица Тулы» выиграла 16-летняя Полина Мишина:

Также у Полины — титул «Мисс Арт Фэшн».

И, наконец, главный титул «Краса России Тула — 2021» выиграла 14-летняя школьница из Щекино Алиса Проскурякова.

Также у Алисы — титул «Краса Зрительских симпатий», именно за нее отдали больше всех голосов зрители в зале.

Для юной Алисы это уже не первый конкурс красоты. До «Красы России Тула» она принимала участие в конкурсе «Лучшая детская модель», а в этом году решила попробовать свои силы уже во взрослом конкурсе.

- Это более высокий уровень, и мне захотелось испытать себя, — улыбается юная королева красоты. Теперь я хочу принять участие в еще более масштабном конкурсе красоты, а я еще хочу развиваться как модель, как можно больше принимать участие в показах и съемках.

- Что для тебя было самым сложным при подготовке к конкурсу?

- Справиться с волнением, с конкуренцией — ведь все девочки такие красивые! И еще — уверено себя чувствовать. Уверенности мне пока не хватает, ее нужно нарабатывать.

- С кем из девочек подружилась на конкурсе?

- с Дашей Писемской. А вообще на репетициях была очень дружеская атмосфера, все помогали друг другу.

- Кто поддерживал тебя в зрительном зале?

- Мои самые близкие люди: мама Надежда, бабушка Наталья, сестра Алена. Перед конкурсом они мне сказали, чтобы я обязательно верила в себя. И я прислушалась к их советам.

Из досье Myslo

Алиса Павловна Проскурякова

Рост 171 см, вес 50 кг, параметры 81×56×92.

Родилась 13 марта 2007 года в Щекино.

Учится в восьмом классе школе № 6 города Щекино.

Мечтает стать врачом-косметологом.

Любимый писатель: Иван Тургенев.

Любимый фильм: «Титаник».

Любимое блюдо: роллы.

Девиз: Идти вперед, не обращая внимания на трудности.

Мечта: добиться успеха в жизни.

Галерея
Краса России Тула 2021, Фото: 1
Краса России Тула 2021, Фото: 2
Краса России Тула 2021, Фото: 3
Краса России Тула 2021, Фото: 4
Краса России Тула 2021, Фото: 5
Краса России Тула 2021, Фото: 6
Краса России Тула 2021, Фото: 7
Краса России Тула 2021, Фото: 8
Краса России Тула 2021, Фото: 9
Краса России Тула 2021, Фото: 10
Краса России Тула 2021, Фото: 11
Краса России Тула 2021, Фото: 12
Краса России Тула 2021, Фото: 13
Краса России Тула 2021, Фото: 14
Краса России Тула 2021, Фото: 15
Краса России Тула 2021, Фото: 16
Краса России Тула 2021, Фото: 17
Краса России Тула 2021, Фото: 18
Краса России Тула 2021, Фото: 19
Краса России Тула 2021, Фото: 20
Краса России Тула 2021, Фото: 21
Краса России Тула 2021, Фото: 22
Краса России Тула 2021, Фото: 23
Краса России Тула 2021, Фото: 24
Краса России Тула 2021, Фото: 25
Краса России Тула 2021, Фото: 26
Краса России Тула 2021, Фото: 27
Краса России Тула 2021, Фото: 28
Краса России Тула 2021, Фото: 29
Краса России Тула 2021, Фото: 30
Краса России Тула 2021, Фото: 31
Краса России Тула 2021, Фото: 32
Краса России Тула 2021, Фото: 33
Краса России Тула 2021, Фото: 34
Краса России Тула 2021, Фото: 35
Краса России Тула 2021, Фото: 36
Краса России Тула 2021, Фото: 37
Краса России Тула 2021, Фото: 38
Краса России Тула 2021, Фото: 39
Краса России Тула 2021, Фото: 40
Краса России Тула 2021, Фото: 41
Краса России Тула 2021, Фото: 42
Краса России Тула 2021, Фото: 43
Краса России Тула 2021, Фото: 44
Краса России Тула 2021, Фото: 45
Краса России Тула 2021, Фото: 46
Краса России Тула 2021, Фото: 47
Краса России Тула 2021, Фото: 48
Краса России Тула 2021, Фото: 49
Краса России Тула 2021, Фото: 50
Краса России Тула 2021, Фото: 51
Краса России Тула 2021, Фото: 52
Краса России Тула 2021, Фото: 53
Краса России Тула 2021, Фото: 54
Краса России Тула 2021, Фото: 55
Краса России Тула 2021, Фото: 56
Краса России Тула 2021, Фото: 57
Краса России Тула 2021, Фото: 58
Краса России Тула 2021, Фото: 59
Краса России Тула 2021, Фото: 60
Краса России Тула 2021, Фото: 61
Краса России Тула 2021, Фото: 62
Краса России Тула 2021, Фото: 63
Краса России Тула 2021, Фото: 64
Краса России Тула 2021, Фото: 65
Краса России Тула 2021, Фото: 66
Краса России Тула 2021, Фото: 67
Краса России Тула 2021, Фото: 68
Краса России Тула 2021, Фото: 69
Краса России Тула 2021, Фото: 70
Краса России Тула 2021, Фото: 71
Краса России Тула 2021, Фото: 72
Краса России Тула 2021, Фото: 73
Краса России Тула 2021, Фото: 74
Краса России Тула 2021, Фото: 75
Краса России Тула 2021, Фото: 76
Краса России Тула 2021, Фото: 77
Краса России Тула 2021, Фото: 78
Краса России Тула 2021, Фото: 79
Краса России Тула 2021, Фото: 80
Краса России Тула 2021, Фото: 81
Краса России Тула 2021, Фото: 82
Краса России Тула 2021, Фото: 83
Краса России Тула 2021, Фото: 84
Краса России Тула 2021, Фото: 85
Краса России Тула 2021, Фото: 86
Краса России Тула 2021, Фото: 87
Краса России Тула 2021, Фото: 88
Краса России Тула 2021, Фото: 89
Краса России Тула 2021, Фото: 90
Краса России Тула 2021, Фото: 91
Краса России Тула 2021, Фото: 92
Краса России Тула 2021, Фото: 93
Краса России Тула 2021, Фото: 94
Краса России Тула 2021, Фото: 95
Краса России Тула 2021, Фото: 96
Краса России Тула 2021, Фото: 97
Краса России Тула 2021, Фото: 98
Краса России Тула 2021, Фото: 99
Краса России Тула 2021, Фото: 100
Краса России Тула 2021, Фото: 101
Краса России Тула 2021, Фото: 102
Краса России Тула 2021, Фото: 103
Краса России Тула 2021, Фото: 104
Краса России Тула 2021, Фото: 105
Краса России Тула 2021, Фото: 106
Краса России Тула 2021, Фото: 107
Краса России Тула 2021, Фото: 108
Краса России Тула 2021, Фото: 109
Краса России Тула 2021, Фото: 110
Краса России Тула 2021, Фото: 111
Краса России Тула 2021, Фото: 112
Краса России Тула 2021, Фото: 113
Краса России Тула 2021, Фото: 114
Краса России Тула 2021, Фото: 115
Краса России Тула 2021, Фото: 116
Краса России Тула 2021, Фото: 117
Краса России Тула 2021, Фото: 118
Краса России Тула 2021, Фото: 119
Краса России Тула 2021, Фото: 120
Краса России Тула 2021, Фото: 121
Краса России Тула 2021, Фото: 122
Краса России Тула 2021, Фото: 123
Краса России Тула 2021, Фото: 124
Краса России Тула 2021, Фото: 125
Краса России Тула 2021, Фото: 126
Краса России Тула 2021, Фото: 127
Краса России Тула 2021, Фото: 128
Краса России Тула 2021, Фото: 129
Краса России Тула 2021, Фото: 130
Краса России Тула 2021, Фото: 131
Краса России Тула 2021, Фото: 132
Краса России Тула 2021, Фото: 133
Краса России Тула 2021, Фото: 134
Краса России Тула 2021, Фото: 135
Краса России Тула 2021, Фото: 136
Краса России Тула 2021, Фото: 137
Краса России Тула 2021, Фото: 138
Краса России Тула 2021, Фото: 139
Краса России Тула 2021, Фото: 140
Краса России Тула 2021, Фото: 141
Краса России Тула 2021, Фото: 142
Краса России Тула 2021, Фото: 143
Краса России Тула 2021, Фото: 144
Краса России Тула 2021, Фото: 145
Краса России Тула 2021, Фото: 146
Краса России Тула 2021, Фото: 147
Краса России Тула 2021, Фото: 148
Краса России Тула 2021, Фото: 149
Краса России Тула 2021, Фото: 150
Краса России Тула 2021, Фото: 151
Краса России Тула 2021, Фото: 152
Краса России Тула 2021, Фото: 153
Краса России Тула 2021, Фото: 154
Краса России Тула 2021, Фото: 155
Краса России Тула 2021, Фото: 156
Краса России Тула 2021, Фото: 157
Краса России Тула 2021, Фото: 158
Краса России Тула 2021, Фото: 159
Краса России Тула 2021, Фото: 160
Краса России Тула 2021, Фото: 161
Краса России Тула 2021, Фото: 162
Краса России Тула 2021, Фото: 163
Краса России Тула 2021, Фото: 164
Краса России Тула 2021, Фото: 165
Краса России Тула 2021, Фото: 166
Краса России Тула 2021, Фото: 167
Краса России Тула 2021, Фото: 168
Краса России Тула 2021, Фото: 169
Краса России Тула 2021, Фото: 170
Краса России Тула 2021, Фото: 171
Краса России Тула 2021, Фото: 172
Краса России Тула 2021, Фото: 173
Краса России Тула 2021, Фото: 174
Краса России Тула 2021, Фото: 175
Краса России Тула 2021, Фото: 176
Краса России Тула 2021, Фото: 177
Краса России Тула 2021, Фото: 178
Краса России Тула 2021, Фото: 179
Краса России Тула 2021, Фото: 180
Краса России Тула 2021, Фото: 181
Краса России Тула 2021, Фото: 182
Краса России Тула 2021, Фото: 183
Краса России Тула 2021, Фото: 184
Краса России Тула 2021, Фото: 185
Краса России Тула 2021, Фото: 186
Краса России Тула 2021, Фото: 187
Краса России Тула 2021, Фото: 188
Краса России Тула 2021, Фото: 189
Краса России Тула 2021, Фото: 190
Краса России Тула 2021, Фото: 191
Краса России Тула 2021, Фото: 192
Краса России Тула 2021, Фото: 193
Краса России Тула 2021, Фото: 194
Краса России Тула 2021, Фото: 195
Краса России Тула 2021, Фото: 196
Краса России Тула 2021, Фото: 197
Краса России Тула 2021, Фото: 198
Краса России Тула 2021, Фото: 199
Краса России Тула 2021, Фото: 200
Краса России Тула 2021, Фото: 201
Краса России Тула 2021, Фото: 202
Краса России Тула 2021, Фото: 203
Краса России Тула 2021, Фото: 204
Краса России Тула 2021, Фото: 205
Краса России Тула 2021, Фото: 206
Краса России Тула 2021, Фото: 207
Краса России Тула 2021, Фото: 208
Краса России Тула 2021, Фото: 209
Краса России Тула 2021, Фото: 210
Краса России Тула 2021, Фото: 211
Краса России Тула 2021, Фото: 212
Краса России Тула 2021, Фото: 213
Краса России Тула 2021, Фото: 214
Краса России Тула 2021, Фото: 215
Краса России Тула 2021, Фото: 216
Краса России Тула 2021, Фото: 217
Краса России Тула 2021, Фото: 218
Краса России Тула 2021, Фото: 219
Краса России Тула 2021, Фото: 220
Краса России Тула 2021, Фото: 221
Краса России Тула 2021, Фото: 222
Краса России Тула 2021, Фото: 223
Краса России Тула 2021, Фото: 224
Краса России Тула 2021, Фото: 225
Краса России Тула 2021, Фото: 226
Краса России Тула 2021, Фото: 227
Краса России Тула 2021, Фото: 228
Краса России Тула 2021, Фото: 229
Краса России Тула 2021, Фото: 230
Краса России Тула 2021, Фото: 231
Краса России Тула 2021, Фото: 232
Краса России Тула 2021, Фото: 233
Краса России Тула 2021, Фото: 234
Краса России Тула 2021, Фото: 235
Краса России Тула 2021, Фото: 236
Краса России Тула 2021, Фото: 237
Краса России Тула 2021, Фото: 238
Краса России Тула 2021, Фото: 239
Краса России Тула 2021, Фото: 240
Краса России Тула 2021, Фото: 241
Краса России Тула 2021, Фото: 242
Краса России Тула 2021, Фото: 243
Краса России Тула 2021, Фото: 244
Краса России Тула 2021, Фото: 245
Краса России Тула 2021, Фото: 246
Краса России Тула 2021, Фото: 247
Краса России Тула 2021, Фото: 248
Краса России Тула 2021, Фото: 249
Краса России Тула 2021, Фото: 250
Краса России Тула 2021, Фото: 251
Краса России Тула 2021, Фото: 252
Краса России Тула 2021, Фото: 253
Краса России Тула 2021, Фото: 254
Краса России Тула 2021, Фото: 255
Краса России Тула 2021, Фото: 256
Краса России Тула 2021, Фото: 257
Краса России Тула 2021, Фото: 258
Краса России Тула 2021, Фото: 259
Краса России Тула 2021, Фото: 260
Краса России Тула 2021, Фото: 261
Краса России Тула 2021, Фото: 262
Краса России Тула 2021, Фото: 263
Краса России Тула 2021, Фото: 264
Краса России Тула 2021, Фото: 265
Краса России Тула 2021, Фото: 266
Краса России Тула 2021, Фото: 267
Краса России Тула 2021, Фото: 268
Краса России Тула 2021, Фото: 269
Краса России Тула 2021, Фото: 270
Краса России Тула 2021, Фото: 271
Краса России Тула 2021, Фото: 272
Краса России Тула 2021, Фото: 273
Краса России Тула 2021, Фото: 274
Краса России Тула 2021, Фото: 275
Краса России Тула 2021, Фото: 276
Краса России Тула 2021, Фото: 277
Краса России Тула 2021, Фото: 278
Краса России Тула 2021, Фото: 279
Краса России Тула 2021, Фото: 280
Краса России Тула 2021, Фото: 281
Краса России Тула 2021, Фото: 282
Краса России Тула 2021, Фото: 283
Краса России Тула 2021, Фото: 284
Краса России Тула 2021, Фото: 285
Краса России Тула 2021, Фото: 286
Краса России Тула 2021, Фото: 287
Краса России Тула 2021, Фото: 288
Краса России Тула 2021, Фото: 289
Краса России Тула 2021, Фото: 290
Краса России Тула 2021, Фото: 291
Краса России Тула 2021, Фото: 292
Краса России Тула 2021, Фото: 293
Краса России Тула 2021, Фото: 294
Краса России Тула 2021, Фото: 295
Краса России Тула 2021, Фото: 296
Краса России Тула 2021, Фото: 297
Краса России Тула 2021, Фото: 298
Краса России Тула 2021, Фото: 299
Краса России Тула 2021, Фото: 300
Краса России Тула 2021, Фото: 301
Краса России Тула 2021, Фото: 302
Краса России Тула 2021, Фото: 303
Краса России Тула 2021, Фото: 304
Краса России Тула 2021, Фото: 305
Краса России Тула 2021, Фото: 306
Краса России Тула 2021, Фото: 307
Краса России Тула 2021, Фото: 308
Краса России Тула 2021, Фото: 309
Краса России Тула 2021, Фото: 310
Краса России Тула 2021, Фото: 311
Краса России Тула 2021, Фото: 312
Краса России Тула 2021, Фото: 313
Краса России Тула 2021, Фото: 314
Краса России Тула 2021, Фото: 315
Краса России Тула 2021, Фото: 316
Краса России Тула 2021, Фото: 317
Краса России Тула 2021, Фото: 318
Краса России Тула 2021, Фото: 319
Краса России Тула 2021, Фото: 320
Краса России Тула 2021, Фото: 321
Краса России Тула 2021, Фото: 322
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:48 0
Другие статьи по темам
Событие
Краса России Тулаконкурститулкрасота
Люди
Дарья ПисемскаяАлиса Проскурякова и Полина Мишина
Место
ДК Туламашзавод

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский бегун Алексей Дорофеев дисквалифицирован за допинг
Тульский бегун Алексей Дорофеев дисквалифицирован за допинг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.