У Центрального парка Тулы пассажирский автобус сбил 19-летнего пешехода

Фото: Валерий Московкин.

Авария произошла около получаса назад в Туле на ул. Первомайской недалеко от памятника В.В. Вересаеву.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель автобуса совершил наезд на 19-летнего молодого человека.

Пострадавший госпитализирован с подозрением на перелом ноги. Обстоятельства случившегося устанавливаются.