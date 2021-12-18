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У Центрального парка Тулы пассажирский автобус сбил 19-летнего пешехода
Фото: Валерий Московкин.

У Центрального парка Тулы пассажирский автобус сбил 19-летнего пешехода

Молодой человек госпитализирован.

Авария произошла около получаса назад  в Туле на ул. Первомайской недалеко от памятника В.В. Вересаеву.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель автобуса совершил наезд на 19-летнего молодого человека.

Пострадавший госпитализирован с подозрением на перелом ноги. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:11 0
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