Фото: Валерий Московкин.
У Центрального парка Тулы пассажирский автобус сбил 19-летнего пешехода
Молодой человек госпитализирован.
Авария произошла около получаса назад в Туле на ул. Первомайской недалеко от памятника В.В. Вересаеву.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель автобуса совершил наезд на 19-летнего молодого человека.
Пострадавший госпитализирован с подозрением на перелом ноги. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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