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Стрельба возле кафе в Суворове: на дебошира завели два уголовных дела за нападение на правоохранителей

Стрельба возле кафе в Суворове: на дебошира завели два уголовных дела за нападение на правоохранителей

Злоумышленник задержан.

В Суворове следователи возбудили два уголовных дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
 
По данным следствия, ночью 12 декабря около кафе «Лимон» произошел конфликт между двумя посетителями. Во время ссоры дебошир выстрелил предположительно из травматического пистолета в 27-летнего знакомого, причинив ему повреждения в области живота. Пострадавший находится в больнице.
 
На место происшествия прибыли сотрудники территориальных отделов МВД и Росгвардии. Злоумышленник отказался выполнить законные требования представителей правоохранителей и проследовать в отдел полиции, попытался скрыться с места происшествия.
 
- При пресечении противоправных действий подозреваемого, последний нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии, после чего ударил рукой по лицу женщину-дознавателя отдела дознания МОМВД «Суворовский», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.
 
Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы.
 
В ближайшее время следователь подготовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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