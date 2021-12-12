Стрельба возле кафе в Суворове: на дебошира завели два уголовных дела за нападение на правоохранителей

В Суворове следователи возбудили два уголовных дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, ночью 12 декабря около кафе «Лимон» произошел конфликт между двумя посетителями. Во время ссоры дебошир выстрелил предположительно из травматического пистолета в 27-летнего знакомого, причинив ему повреждения в области живота. Пострадавший находится в больнице.

На место происшествия прибыли сотрудники территориальных отделов МВД и Росгвардии. Злоумышленник отказался выполнить законные требования представителей правоохранителей и проследовать в отдел полиции, попытался скрыться с места происшествия.

- При пресечении противоправных действий подозреваемого, последний нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии, после чего ударил рукой по лицу женщину-дознавателя отдела дознания МОМВД «Суворовский», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы.

В ближайшее время следователь подготовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.