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Тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

В оружейной столице состязаются 60 команд и 150 гимнастов из разных регионов нашей страны.

В тульском городском центре художественной гимнастики проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной Олимпийской чемпионки, Заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.

В групповых упражнениях выступают 60 команд. В индивидуальной программе призы оспаривают более 150 гимнасток. По итогам первого дня соревнований воспитанницы тульской спортшколы «Триумф» заняли несколько призовых мест. 

В групповом выступлении по II разряду команда «Капельки» оказалась на 3 месте. По I разряду команда «Старт» заняла 1 место, команда «Прима» – 3 место. По программе кандидатов в мастера спорта команда «Шармэль» получила 1 место, по программе мастеров спорта 1 и 3 места заняли команды «Союз» и «Триумф».

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