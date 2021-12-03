Тульская область заключила соглашение с РФС о развитии футбола в регионе

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Российский футбольный союз, Минспорта РФ, правительство Тульской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, позволит создать условия для увеличения количества туляков, занимающихся футболом.

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

- Соглашение о развитии футбола в Тульской области позволит реализовать в регионе системные мероприятия, направленные, в том числе, на достижение целей федерального проекта «Спорт — норма жизни», связанных с ростом вовлеченности населения в регулярные занятия спортом. В рамках федерального проекта в регионе завершается строительство тренировочного футбольного манежа 60×40 м, а также оснащение ФОКа открытого типа спортивно-технологическим оборудованием. Уверен, благодаря нашей совместной работе через несколько лет в Тульской области будет еще больше талантливых и перспективных игроков.

Александр Дюков, президент РФС:

- В Тульской области любят футбол — более 10 тысяч жителей региона регулярно занимаются видом спорта номер один. В рамках соглашения мы делаем ставку на развитие системы подготовки резерва и массового футбола в Тульской области.

РФС планирует организовать в регионе Школьную и Студенческую футбольные лиги, в которых смогут принять участие как мальчики, так и девочки.

Вместе с любительскими лигами эти турниры будут развиваться под эгидой региональной футбольной федерации. Одна из спортивных школ области получит статус «Детский футбольный центр». Она будет получать финансовую и методическую поддержу со стороны РФС и станет одним из ключевых элементов системы подготовки резерва в регионе.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- В Тульской области масштабно развивается спортивная инфраструктура. Особое внимание уделяется футболу, как базовому виду спорта в регионе. За последние годы за счет внебюджетных средств в Туле появился крытый футбольный манеж и современные поля с искусственным покрытием, в различных муниципальных образованиях Тульской области введены в эксплуатацию свыше 40 спортивных сооружений с футбольными площадками. В детско-юношеских спортивных школах совершенствуется тренировочный процесс, повышается квалификация тренерского состава. Таким образом, в регионе формируется полноценная система подготовки спортсменов от юных футболистов до игроков профессиональных команд. Тульский «Арсенал» уже 6 сезон подряд выступает в высшем футбольном дивизионе страны, за это время наш клуб впервые вышел в лигу Европы. Всё это, несомненно, даёт большой импульс для подрастающего поколения футболистов, а поддержка Минспорта России и РФС — уверенность в стабильном и уверенном развитии реализуемых программ.