5 самых интересных фильмов проекта «Выходные немецкого кино» в кластере «Октава»

До конца декабря проходят еженедельные кинопоказы немецкого кино в рамках Года Германии в России 2020/2021.

Каждую субботу и воскресенье туляки и гости города могут увидеть документальные фильмы Вернера Херцога, экспрессионистические картины Фридриха Вильгельма Мурнау, Пауля Лени и Фрица Ланга, кинокартины одного из лидеров «нового немецкого кино» Райнера Вернера Фасбиндера, а также работы лауреата многочисленных наград и премий Вима Вендерса.

Myslo.ru выбрал пять самых интересных.

«Чудо Тайбэя» (2019)

Документальный фильм рассказывает о первой немецкой национальной сборной по женскому футболу. Это история о способности добиваться своего и равноправии, которую с юмором рассказывают первопроходцы того времени.

Приглашенный эксперт — российский кинорежиссер Настя Тарасова, автор документального фильма «Ты же девочка», снятого в Карачаево-Черкесии. Ее картина рассказывает о команде «Адыг» из двенадцати кавказских девушек, которым приходится бороться со стереотипами в мусульманском селе.

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«Кабинет восковых фигур» (1924)

Немой фильм ужасов, являющийся одним из наиболее известных и обсуждаемых в стилистике немецкого экспрессионизма. Картина состоит из трех историй, связанных общим сюжетом. Владелец музея восковых фигур приглашает писателя рассказать о главных персонажах своей выставки. Вдохновленный автор пишет три страшных рассказа, созданных по мотивам биографий исторических фигур Гаруна аль-Рашида, Ивана Грозного и Джека-потрошителя.

Интересный факт: некоторые приемы из этой ленты Сергей Эйзенштейн позаимствовал для своего «Ивана Грозного».

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Замужество Марии Браун (1979)

Героиня фильма, проводив мужа на Восточный фронт, начинает свой путь к богатству — любыми способами, любой ценой. Ее жизнь прослеживается на фоне развития Западной Германии в первое послевоенное десятилетие.

Трагедия Фассбиндера — немецкий фильм по голливудским канонам, самая успешная картина режиссера (прокат в 25 странах мира, включая ГДР). Сам Райнер считал «Замужество» своим главным фильмом, хотя оно было снято почти без его участия.

Жюри Берлинале присудило исполнительнице главной роли Ханне Шигулле «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль. В общей сложности фильм был удостоен 12 кинонаград и выдвигался в США на соискание «Золотого глобуса».

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Усталая смерть (1921)

Премьера фильма прошла сто лет назад, 6 октября 1921 года. С тех пор «Усталая смерть» оказала сильнейшее влияние как на авторское кино, так и на голливудское фэнтези. Кинокартина Фрица Ланга — рассказ о попытке человека переиграть судьбу и саму Смерть, сопровождающийся тремя вставными новеллами. Смерть (Бернхард Гецке), мечтающая о том, чтобы уйти на покой, переносит Девушку (Лили Даговер), потерявшую жениха, в средневековый Китай, Венецию и даже Багдад. Она трижды пытается спасти своего любимого и трижды проигрывает. Сцена в замке Смерти, где горят тысячи свечей-жизней, — пожалуй, один из самых хрестоматийных кадров мирового кино.

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Братья Складановские (1995)

Художественно-документальный фильм Вима Вендерса о пионерах кинематографа — братьях Максе и Эмиле Складановских. Немецкие изобретатели создали киноаппарат на два месяца раньше, чем братья Люмьеры, и показали свое изобретение в действии на публике в театре варьете «Винтергартен». Братья демонстрировали собственные короткометражные фильмы под музыкальное сопровождение. Свой аппарат они назвали биоскопом и рекламировали его как «интересное изобретение нового времени». Однако аппарат Складановских был гораздо менее удобным в обращении, чем легкая люмьеровская камера, и очень скоро был вытеснен с рынка.

Отдельные эпизоды фильма были сняты на оригинальную кинокамеру эпохи «великого немого» в характерном для того времени гротескном стиле.

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