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Приз 100 тыс. рублей: туляков приглашают поучаствовать в конкурсе креативных ёлок

Приз 100 тыс. рублей: туляков приглашают поучаствовать в конкурсе креативных ёлок

Заявки принимаются до 17 декабря.

С 27 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в Туле пройдет конкурс-фестиваль «Новогодняя креативная ёлка». Он будет проводится по двум номинациям: «Новогодняя креативная бизнес-ёлка» и «Новогодняя креативная социальная ёлка».

Участниками могут стать коммерческие организации и предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, федеральные, региональные и муниципальные учреждения, представители территориального общественного самоуправления и жители Тулы старше 18 лет.

Заявку можно подать до 17 декабря в управление культуры и туризма администрации на адрес электронной почты: kultura@cityadm.tula.ru.

Ёлка должна быть высотой не менее 2 м и выполнена из устойчивых конструкций. С 20 по 24 декабря участники обязаны самостоятельно установить конструкцию на обозначенной территории.

Победителей определят по итогам общественного голосования на сайте администрации города. Результаты объявят 7 января.

Победители конкурса-фестиваля будут награждены фирменными грамотами и денежными премиями:

  • за 1 место — 100 000 рублей;
  • за 2 место — 50 000 рублей;
  • за 3 место — 30 000 рублей.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:58 +1
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