БК «Новомосковск» приглашает болельщиков на два домашних тура

В рамках Суперлиги-2 баскетбольный «Новомосковск» проведет два домашних тура. 4 и 5 декабря наша команда сыграет с «Динамо» из Ставрополья. Оба матча начнутся в 18.00.

8 и 9 декабря «Новомосковск» примет на своем паркете «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Поединки стартуют в 19.00.

Матчи пройдут в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а) в присутствии зрителей. Согласно действующему распоряжению Роспотребнадзора, допуск на трибуны будет осуществляться при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего.