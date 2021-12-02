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БК «Новомосковск» приглашает болельщиков на два домашних тура

БК «Новомосковск» приглашает болельщиков на два домашних тура

Игры пройдут в СК «Новое поколение».

В рамках Суперлиги-2 баскетбольный «Новомосковск» проведет два домашних тура. 4 и 5 декабря наша команда сыграет с «Динамо» из Ставрополья. Оба матча начнутся в 18.00.

8 и 9 декабря «Новомосковск» примет на своем паркете «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Поединки стартуют в 19.00.

Матчи пройдут в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а) в присутствии зрителей. Согласно действующему распоряжению Роспотребнадзора, допуск на трибуны будет осуществляться при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:15 0
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