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«Я работаю до шести, а почта – нет. Как получить посылку?»: тулячка пожаловалась на режим работы почтового отделения

«Я работаю до шести, а почта – нет. Как получить посылку?»: тулячка пожаловалась на режим работы почтового отделения

Девушка рассказала, что отделение на ул. Фрунзе, 12 внезапно изменило режим работы.

«Вчера пыталась получить посылку на почте и узнала, что они по какой-то никому неведомой причине поменяли себе график работы, через день работают только до обеда, — написала в редакцию Полина С. — Соответственно получить посылку у людей, которые работают до 6 вечера, шансы уменьшаются в разы. В дни, когда почта работает до вечера, в отделении собираются немыслимые очереди. И это, конечно же, тоже не способствует улучшению эпидобстановки».
 
Myslo запросил комментарий в УФПС Тульской области.
 
— К сожалению, нам пришлось временно изменить график работы почтового отделения 300034 по причине вакансий операторов. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и стараемся в максимально короткие сроки подобрать кандидатов на работу. Сразу после закрытия вакансий мы возобновим работу отделения в прежнем режиме.
 
Образование очереди связано с увеличением объемов почты в связи с новогодними праздниками и сезоном распродаж. Ежегодно в этот период объем почты увеличивается в несколько раз, поэтому в ближайшие месяцы компания будет работать в усиленном режиме.
 
Чтобы справиться с увеличенными объемами новогодней почты, в Тульском региональном сортировочном центре обработка отправлений осуществляется круглосуточно, без выходных.
 
Мы просим наших клиентов пользоваться удобными дистанционными сервисами. Ряд почтовых услуг мы оказываем в режиме онлайн. Полный перечень размещен на сайте pochta.ru и в мобильном приложении. Так, например, доставить посылку на дом могут почтальоны или курьеры. Оформить доставку можно на сайте или в мобильном приложении компании.
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