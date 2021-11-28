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Болельщик «Локомотива» пошел пешком из Москвы в Тулу на матч с «Арсеналом»
Фото UnitedSouth | Фанаты «Локомотива».

Болельщик «Локомотива» пошел пешком из Москвы в Тулу на матч с «Арсеналом»

О путешествии 26-летнего Сергея рассказывают на фанатской страничке UnitedSouth | Фанаты «Локомотива».

Молодой человек, который в марте 2021 года приезжал в Тулу на матч на велосипеде, теперь решил пройти это расстояние пешком. Чтобы поддержать любимую команду, ему предстоит преодолеть чуть более 200 км со стороны столицы. «Локомотив» сыграет в Туле в понедельник, 29 ноября.
 
«Повторяться на велосипеде желания нет, поэтому иду пешком после рабочей пятидневки. Предстоит пройти чуть более 200 км. На это расстояние у меня есть около 65 часов. Условия, которые ставлю для себя — не переключаться на постоянный бег и дойти именно до стадиона, а не города. Отсюда и километраж такой, ведь старт был не совсем от МКАД. Ну и спать придётся по минимуму, если вообще придётся. Все на выезд!», — пишет Сергей в соцсетях.
 
27 ноября вечером молодой человек отчитался о том, что прошел 55 км за 19 часов:
 
«Всем привет! Первый отрезок похода можно считать оконченным, т.к. сейчас наступает время небольшого отдыха. За интервал в 19 часов удалось преодолеть чуть более 55 км. Считаю, что результат хороший, однако были предпосылки на более лучшие показатели пройденного расстояния в сутки. Конечно, для целей, которые я поставил перед собой, придётся хорошо „прогуляться“ в обозримом будущем. Можно точно сказать, что теперь прогулка не ожидается лёгкой, ведь усталость и походы в ночь без сна будут сказываться на состоянии. Однако за преодоление различных трудностей мы и ценим характеры разных людей, не так ли?».
 
Напомним, 29 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 16-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».
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