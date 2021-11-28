Сотрудники ГИБДД поздравили тулячек с Днем матери

Женщинам-водителям сотрудники вручали световозвращающие жилеты, чтобы в темное время суток они были заметными на дороге. И при этом напоминали, что, покидая транспортное средство, водитель становится пешеходом.

Женщинам-пешеходам вручали световозвращающие манжеты.

Не остались без внимания и юные участники дорожного движения, которым дарили познавательные и увлекательные раскраски по ПДД.

Все памятные подарки изготовлены в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».