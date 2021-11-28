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Сотрудники ГИБДД поздравили тулячек с Днем матери

Сотрудники ГИБДД поздравили тулячек с Днем матери

Накануне праздника инспекторы дарили тёплые пожелания женщинам, вручали полезные подарки и благодарили за соблюдение ПДД.

Женщинам-водителям сотрудники вручали световозвращающие жилеты, чтобы в темное время суток они были заметными на дороге. И при этом напоминали, что, покидая транспортное средство, водитель становится пешеходом.
 
 
Женщинам-пешеходам вручали световозвращающие манжеты.
 
 
Не остались без внимания и юные участники дорожного движения, которым дарили познавательные и увлекательные раскраски по ПДД.
 
 
Все памятные подарки изготовлены в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
 

 

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