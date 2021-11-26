Тульские танцоры успешно выступили на фестивале DanceWay

21 ноября в Санкт-Петербурге прошел танцевальный фестиваль DanceWay. Тульскую область представил коллектив «Искорка».

Ксения Козлова заняла первое место в номинации «The best solo 16+ и выше», Даниил Данилов — 15 место.

Руководитель коллектива Андрей Ивлев рассказал Myslo, что к фестивалю ребята готовились почти три месяца.

— В нашей номинации были представлены 16 участников. Мы решили показать танцевальный стиль контемпорари. Было неожиданно, что нам дали первое место! До сих пор не верится.