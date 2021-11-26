новости
новости
Регистрация
Тульские танцоры успешно выступили на фестивале DanceWay

Тульские танцоры успешно выступили на фестивале DanceWay

Тулячка Ксения Козлова заняла первое место в своей номинации.

21 ноября в Санкт-Петербурге прошел танцевальный фестиваль DanceWay. Тульскую область представил коллектив «Искорка».

Ксения Козлова заняла первое место в номинации «The best solo 16+ и выше», Даниил Данилов — 15 место.

Руководитель коллектива Андрей Ивлев рассказал Myslo, что к фестивалю ребята готовились почти три месяца.
 
— В нашей номинации были представлены 16 участников. Мы решили показать танцевальный стиль контемпорари. Было неожиданно, что нам дали первое место! До сих пор не верится.
 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:55 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
танцевальный фестивальколлектив Искорка
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВОЗ проведет экстренное совещание из-за нового опасного штамма коронавируса
ВОЗ проведет экстренное совещание из-за нового опасного штамма коронавируса
Тулячка Анна Буровникова завоевала бронзу на Первенстве России по дзюдо
Тулячка Анна Буровникова завоевала бронзу на Первенстве России по дзюдо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.