Туляков приглашают на хоккейные матчи ВХЛ и МХЛ

Фото пресс-службы "АКМ".

Туляков приглашают на хоккей в Ледовый дворец. В рамках Высшей хоккейной лиги «АКМ» сыграет с «Рубином» из Тюмени. Матч состоится 23 ноября в 19.00.

А 29 и 30 ноября в Молодежной хоккейной лиге выступит «Академия Михайлова». В эти дни команда сыграет с ярославским «Локо». Оба матча начнутся в 19.00.

Билеты можно купить по ссылке.

Напоминаем, что в Тульской области вход на спортивные соревнования возможен только с QR-кодом.