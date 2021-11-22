Фото пресс-службы "АКМ".
Туляков приглашают на хоккейные матчи ВХЛ и МХЛ
Ближайшая игра состоится уже 23 ноября.
Туляков приглашают на хоккей в Ледовый дворец. В рамках Высшей хоккейной лиги «АКМ» сыграет с «Рубином» из Тюмени. Матч состоится 23 ноября в 19.00.
А 29 и 30 ноября в Молодежной хоккейной лиге выступит «Академия Михайлова». В эти дни команда сыграет с ярославским «Локо». Оба матча начнутся в 19.00.
Билеты можно купить по ссылке.
Напоминаем, что в Тульской области вход на спортивные соревнования возможен только с QR-кодом.
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