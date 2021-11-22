Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19

На вопросы ответит заведующая терапевтическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

24 ноября в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Марина Вязьмова, заведующая терапевтическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина .