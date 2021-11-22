Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19
На вопросы ответит заведующая терапевтическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.
24 ноября в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Марина Вязьмова, заведующая терапевтическим отделением больницы скорой медицинской помощи им.
Д. Я. Ваныкина.
Свои вопросы жители могут задать под постом в группе ВК, в личных сообщениях или в комментариях во время прямой трансляции.
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