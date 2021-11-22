новости
новости
Регистрация
Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19

Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19

На вопросы ответит заведующая терапевтическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

24 ноября в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Марина Вязьмова, заведующая терапевтическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.
 
Свои вопросы жители могут задать под постом в группе ВК, в личных сообщениях или в комментариях во время прямой трансляции.
Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за неделю скончались 99 пациентов с ковидом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю скончались 99 пациентов с ковидом
сегодня, в 12:22, 36 1025 -5
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 262 случая заболевания и 13 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 262 случая заболевания и 13 смертей
сегодня, в 11:45, 20 1405 -5
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после коронавируса
Мир
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после коронавируса
сегодня, в 10:16, 20 1923 -3
Где в Туле и области можно привиться от ковида: карта пунктов вакцинации
Жизнь Тулы и области
Где в Туле и области можно привиться от ковида: карта пунктов вакцинации
сегодня, в 08:20, 106 2220 -13
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:25 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на перекрестках повесили камеры, фиксирующие непристегнутый ремень и выключенные фары
В Туле на перекрестках повесили камеры, фиксирующие непристегнутый ремень и выключенные фары
Туляков приглашают на хоккейные матчи ВХЛ и МХЛ
Туляков приглашают на хоккейные матчи ВХЛ и МХЛ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.