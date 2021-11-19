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Молодежка «Тулицы» обыграла сверстниц из Калининграда

Молодежка «Тулицы» обыграла сверстниц из Калининграда

Наши девчонки победили со счетом 3:2.

В Калининграде в рамках третьего тура Молодежной лиги по волейболу «Тулица-2» обыграла местный «Локомотив-СШОР по ИВС».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, игра завершилась со счетом 3:2 в нашу пользу. Счет по партиям — 15:25, 25:23, 25:16, 19:25, 16:14.

Расписание тура:

  • 19 ноября в 15.30 — «Тулица-2» — «Ленинградка»,
  • 20 ноября в 18.00 — «Тулица-2» — «Локомотив-СШОР по ИВС»,
  • 21 ноября в 13.00 — «Ленинградка» — «Тулица-2».
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