Молодежка «Тулицы» обыграла сверстниц из Калининграда

Наши девчонки победили со счетом 3:2.

В Калининграде в рамках третьего тура Молодежной лиги по волейболу «Тулица-2» обыграла местный «Локомотив-СШОР по ИВС».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, игра завершилась со счетом 3:2 в нашу пользу. Счет по партиям — 15:25, 25:23, 25:16, 19:25, 16:14.

Расписание тура: