Момент столкновения автобуса и Nissan Juke в Туле снял видеорегистратор
В аварии обошлось без пострадавших.
Утром 19 ноября на ул. Кирова в Туле произошло ДТП. В районе пересечения с ул. Декабристов столкнулись Nissan Juke и следовавший по маршруту №21 автобус.
Момент аварии попал на запись видеорегистратора пользователя Myslo Lexus650. На кадрах видно, что при повороте налево водитель Nissan не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил встречный автобус.
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
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