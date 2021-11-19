Момент столкновения автобуса и Nissan Juke в Туле снял видеорегистратор

В аварии обошлось без пострадавших.

Утром 19 ноября на ул. Кирова в Туле произошло ДТП. В районе пересечения с ул. Декабристов столкнулись Nissan Juke и следовавший по маршруту №21 автобус.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора пользователя Myslo Lexus650 . На кадрах видно, что при повороте налево водитель Nissan не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил встречный автобус.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.