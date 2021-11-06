Аналитика матча «Арсенал» – «Уфа»: страх творчества и сухой остаток

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Команды расписали мировую, несмотря на то, что туляки 70 минут играли в большинстве. Мы подготовили для вас обзор матча.

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги в Туле начался с грубого фола Руслана Фищенко. На 58-й секунде опорный полузащитник «Уфы» сорвал атаку туляков, и главный арбитр встречи Кирилл Левников незамедлительно выписал молодому футболисту горчичник.

Фищенко не сделал должных выводов о манере судейства Левникова и через восемнадцать минут отправился отдыхать, оставив свою команду в меньшинстве. На этот раз футболист «Уфы» на фланге не думая прыгнул в ноги Евгению Луценко, и арбитр через паузу показал нарушителю красную карточку. Таким образом к середине первого тайма «Арсенал» нежданно-негаданно получил преимущество, но так и не решил, как им воспользоваться.

До удаления Фищенко хозяева сумели создать стопроцентный голевой момент, идеально убежав в контратаку. На девятой минуте Игорь Смольников нашел пасом Луценко, который отправил в прорыв по флангу Хлусевича. Даниил вырезал идеальную подачу в район одиннадцатиметровой отметки, но Кингс Кангва головой пробил точно в руки Александру Беленову. Потом случилось то самое удаление, и из игры «Арсенала» пропала осмысленность.

В центре поля сказывалось отсутствие Горана Чаушича и Георги Костадинова, в который раз были незаметны Сергей Ткачев и Эванс Кангва. «Уфа», в свою очередь, стойко пережила удаление и продолжила играть максимально жестко. Владея мячом 40% игрового времени, гости играли гораздо острее, не давая замерзнуть Антону Коченкову.

На тридцатой минуте «Арсенал» сумел создать опасный момент после заброса со своей половины поля. Руслан Камболов зашвырнул мяч в сторону Луценко, и нападающий продавил оппонента, усадил его на пятую точку, после чего подсунул пас Хлусевичу. Даниил с нескольких метров пробил гораздо выше ворот.

Туляки никак не могли извлечь выгоды из территориального и численного преимущества и создать хотя бы одну осмысленную атаку с проникновением в штрафную гостей. А вот «Уфа» штамповала моменты каждые 10-15 минут. Несколько раз опасность у ворот Коченкова создавал небрежно игравший Кингс Кангва. В одном случае лучший бомбардир Премьер-лиги Гамид Агаларов пробил мимо ворот с линии штрафной, а в другом — выручил Иван Новосельцев, на лицевой линии ловко выбивший мяч об Вячеслава Кротова.

По такой игре «Арсеналу» оставалось надеяться, что силы гостей не безграничны и во втором тайме «Уфа» перестанет терзать хозяев контрвыпадами.

В перерыве Миодраг Божович внес коррективы в состав, и на поле появились Аксель Бьернстрем и Аяз Гулиев. Швед неожиданно заменил Хлусевича и занял позицию левого защитника — игравший там Артем Сокол перебрался в опорную зону. Гулиев же, поменявший Камболова, подвисшего на желтой карточке, должен был добавить агрессии в центре.

Перестановки мало чем помогли — туляки продолжали на постоянной основе дарить «Уфе» полумоменты, не создавая у ворот Беленова абсолютно ничего. Хозяева оказались неспособны перестроиться на игру первым номером, на содержательную игру. Казалось, футболисты «Арсенала» просто боятся сыграть креативно, предпочитая надежность в передачах, исключающую творческую мысль. Гости показали строгий и дисциплинированный футбол, когда нужно — шли в прессинг и убегали в контратаки, при необходимости гася попытки быстрых атак гостей с помощью тактических фолов.

За четыре минуты до конца основного времени Божович убрал Луценко, выпустив Евгения Маркова. В послематчевом интервью Миодраг заявил, что не стал играть в двух нападающих из-за усталости Луценко:

– Не рискнули просто потому, что у Луценко уже сил не было, поэтому поменял его. Не думаю, что он плохо играл. Он очень зависимый игрок, не было подач с фланга, и ему было очень сложно. А «Уфа» очень хорошо оборонялась, и вообще они нам не позволили использовать зоны, создавать моменты. Правильно сказать, что у нас были лучше моменты, когда мы играли в равных составах.

Впереди пауза на матчи национальных сборных, после которой «Арсенал» ждет очень непростой отрезок – матчи с «Динамо», «Локомотивом», ЦСКА и «Химками».

Когда и набирать очки, если не в домашнем матче против прямого конкурента?

К сожалению, у хозяев не получилось пойти на штурм ворот Беленова и игра завершилась безголевой ничьей. После четырнадцати туров «Арсенал» остается на 14-м месте с 13-ю набранными очками. Следующий матч – 21 ноября на выезде против московского «Динамо».