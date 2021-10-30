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Яркая победа «Тулицы» над «Динамо»: фоторепортаж с волейбольного матча

Яркая победа «Тулицы» над «Динамо»: фоторепортаж с волейбольного матча

29 октября в матче 4-го тура женской Суперлиги «Тулица» на своей площадке переиграла краснодарское «Динамо».

Тульские волейболистки одержали уверенную победу в трех партиях.
Волейболисток и болельщиков поздравил губернатор Алексей Дюмин.

- Поздравляю наших девчат с четвертой победой подряд и заслуженным лидерством в турнирной таблице! Этот успех добыт в упорной борьбе против непростого соперника. Пусть он укрепит уверенность команды в своих силах для дальнейших достижений. Только вперед! — сказал Алексей Дюмин.

Отметим, что «Тулица» одержала четвертую победу в четырех матчах на старте чемпионата и возглавила турнирную таблицу Суперлиги. Для «Динамо» поражение стало первым в сезоне.

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Тулица - Динамо, Фото: 65
Тулица - Динамо, Фото: 66
Тулица - Динамо, Фото: 67
Тулица - Динамо, Фото: 68
Тулица - Динамо, Фото: 69
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Тулица - Динамо, Фото: 75
Тулица - Динамо, Фото: 76
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Тулица - Динамо, Фото: 82
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:19 +3
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