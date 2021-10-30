Яркая победа «Тулицы» над «Динамо»: фоторепортаж с волейбольного матча
29 октября в матче 4-го тура женской Суперлиги «Тулица» на своей площадке переиграла краснодарское «Динамо».
Тульские волейболистки одержали уверенную победу в трех партиях.
Волейболисток и болельщиков поздравил губернатор Алексей Дюмин.
- Поздравляю наших девчат с четвертой победой подряд и заслуженным лидерством в турнирной таблице! Этот успех добыт в упорной борьбе против непростого соперника. Пусть он укрепит уверенность команды в своих силах для дальнейших достижений. Только вперед! — сказал Алексей Дюмин.
Отметим, что «Тулица» одержала четвертую победу в четырех матчах на старте чемпионата и возглавила турнирную таблицу Суперлиги. Для «Динамо» поражение стало первым в сезоне.
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