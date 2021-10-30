Яркая победа «Тулицы» над «Динамо»: фоторепортаж с волейбольного матча

Тульские волейболистки одержали уверенную победу в трех партиях.

Волейболисток и болельщиков поздравил губернатор Алексей Дюмин.

- Поздравляю наших девчат с четвертой победой подряд и заслуженным лидерством в турнирной таблице! Этот успех добыт в упорной борьбе против непростого соперника. Пусть он укрепит уверенность команды в своих силах для дальнейших достижений. Только вперед! — сказал Алексей Дюмин.



Отметим, что «Тулица» одержала четвертую победу в четырех матчах на старте чемпионата и возглавила турнирную таблицу Суперлиги. Для «Динамо» поражение стало первым в сезоне.