42-летняя жительница Щекино украла в магазине еду и алкоголь

В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» с заявлением обратился менеджер по безопасности одного из магазинов города. Мужчина сообщил, что из торгового зала совершена кража продуктов питания и алкогольной продукции.



В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитительницы. Ей оказалась нигде не работающая 42-летняя жительница Щекино. Злоумышленница призналась в содеянном.



В настоящее время в отделении полиции «Ильинское» УМВД России по Туле проводится процессуальная проверка.