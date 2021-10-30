42-летняя жительница Щекино украла в магазине еду и алкоголь
Полиция областной столицы установила подозреваемую в краже.
В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» с заявлением обратился менеджер по безопасности одного из магазинов города. Мужчина сообщил, что из торгового зала совершена кража продуктов питания и алкогольной продукции.
В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитительницы. Ей оказалась нигде не работающая 42-летняя жительница Щекино. Злоумышленница призналась в содеянном.
В настоящее время в отделении полиции «Ильинское» УМВД России по Туле проводится процессуальная проверка.
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