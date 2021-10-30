Ситуация с коронавирусом в Тульской области находится под контролем

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, двумя Указами губернатора Алексея Дюмина на прошедшей неделе последовательно введены ограничительные меры.

Они направлены на разрыв цепочек передачи инфекции. Наиболее эффективные из них — приостановка работы непродовольственных торговых объектов, запрет присутствия зрителей на спортивных мероприятиях, введение QR-кода для посещения кафе и ресторанов и заселения в гостиницы.

Кроме того, введена обязательная вакцинация для работников строительной и сельскохозяйственной отраслей, увеличен уровень иммунизации коллективов с 60 до 80%.

- Принятые меры в течение 10−12 дней дадут положительный эффект, который уже фиксируется и выражается в снижении темпов прироста заболеваемости, — отметил Александр Ломовцев.

Как сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков, в инфекционных госпиталях развернуто более 2000 коек, из них занято 1734. Сегодня начал прием пациентов госпиталь в санатории «Слободка» на 170 коек. В случае необходимости будет развернуто еще 300 коек.

Инфекционные стационары в полном объеме обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом.

Увеличено количество эпидемиологических бригад скорой помощи для выездов к пациентам с симптомами COVID-19.

Пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, находятся под медицинским наблюдением, обеспечены лекарственными препаратами и в случае ухудшения состояния немедленно госпитализируются в инфекционные госпитали.

В регионе первый этап вакцинации прошли более 644 тысяч жителей, второй — более 600 тысяч. Темпы вакцинации за последние две недели выросли вдвое. Полностью привита половина взрослых жителей региона.

Глава регионального минздрава отметил, что с 30 октября по 7 ноября продолжают работать все поликлиники региона и пункты вакцинации.

- Принятый в регионе комплекс мер по стабилизации уровня заболеваемости и наращиванию темпов вакцинации, ответственное отношение жителей к своему здоровью позволят нам пройти пик заболеваемости и обеспечить устойчивую работу системы здравоохранения, — сообщил Дмитрий Марков.