Тулячка Елена Алленова стала победительницей первенства мира по самбо

С 15 по 17 октября в Греции, в городе Салоники прошло первенство мира по самбо среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 26 стран.

В составе сборной России выступила самбистка Тульской области, воспитанница МБУ «СШОР «Юность» Елена Алленова. В весовой категории 80 кг она оказалась сильнее своих соперниц и завоевала золотую медаль.