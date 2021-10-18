Тулячка Елена Алленова стала победительницей первенства мира по самбо
Наша спортсменка стала лучшей в весовой категории 80 кг.
С 15 по 17 октября в Греции, в городе Салоники прошло первенство мира по самбо среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 26 стран.
В составе сборной России выступила самбистка Тульской области, воспитанница МБУ «СШОР «Юность» Елена Алленова. В весовой категории 80 кг она оказалась сильнее своих соперниц и завоевала золотую медаль.
Тренеры нашей спортсменки — Вадим Ворфоломеев и
Ирина Афонина.
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