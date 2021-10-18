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В Тульской области растет число госпитализаций с ковидом, а возраст больных – всё ниже
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области растет число госпитализаций с ковидом, а возраст больных – всё ниже

Губернатор Алексей Дюмин в режиме видео-конференц-связи обсудил с главврачами медицинских учреждений региона ситуацию с распространением коронавируса.

Представители медицинского сообщества, которые работают на передовой, сообщили о том, что количество вызовов к больным инфекционными заболеваниями и их госпитализаций растет. Большинство госпитализированных с ковидом – люди, не прошедшие вакцинацию. Возраст госпитализированных пациентов становится моложе. Есть случаи заболевания беременных женщин. 
 
Медики поблагодарили Алексея Дюмина за своевременное выделение средств на оборудование госпиталей, что позволило создать резерв средств индивидуальной защиты, лекарств, закупить дополнительные аппараты ИВЛ и обеспечить поставки медицинского кислорода. Сформирован резерв коек в инфекционных госпиталях. Ситуация находится под контролем.
 
При этом остается потребность в дополнительных кадрах, в том числе и в первичном звене.
 
Губернатор поручил заместителю председателя правительства Ольге Гремяковой проработать вопрос об организации помощи студентов медицинских вузов персоналу госпиталей. А заместителю председателя правительства – министру здравоохранения Дмитрию Маркову – подготовить от его имени обращение в Минобороны с просьбой увеличить контингент военных медиков, которые помогают в тульских госпиталях. А также определить потребность в дополнительном транспортном обслуживании медучреждений.
 
«Я благодарю вас за самоотверженный труд. Мы уже долго боремся с пандемией, накапливается усталость, но мы не имеем права опускать руки. Прошу всех максимально сконцентрироваться на работе с инфекционными больными и при этом не снижать объемов плановой медицинской помощи», – обратился к врачам Алексей Дюмин.
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