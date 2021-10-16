новости
новости
Регистрация
Министерство спорта Тульской области создает реестр спортивных организаций: успейте подать заявку
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Министерство спорта Тульской области создает реестр спортивных организаций: успейте подать заявку

18 октября – последний день подачи заявлений для включения в этот реестр.

Организации Тульской области, осуществляющие физкультурно-оздоровительные услуги, могут подать заявку на включение в специальный перечень до 18 октября включительно.
 
Клиенты организаций, включённых в спортивный реестр, смогут получить налоговый вычет за полученные ими спортивные услуги. Это 13% от стоимости абонементов в фитнес-клуб, курса занятий в спортивной секции и прочее, что является дополнительным преимуществом для организации.
 
Обращаем ваше внимание на ряд критериев, которым необходимо соответствовать:
 
  • Физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности
  • В штате должны работать сотрудники с профильным образованием
  • Организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков.
Для включения в спортивный реестр необходимо подать заявление и согласие в министерство спорта Тульской области до 18 октября.
 
Формы заявления и согласия, которые необходимо предоставить для включение в реестр, размещены на сайте министерства спорта Тульской области в разделе меню «Налоговый вычет».
 
Телефон для справок: (4872) 24-51-04 доб. 56-31 Громова Ксения Михайловна.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Событие
реестрспорт
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле вручили награды Всероссийского музыкального конкурса
В Туле вручили награды Всероссийского музыкального конкурса
«Арсенал — Зенит»: неуязвимый Граф, рекорд Дзюбы и королевский финал
«Арсенал — Зенит»: неуязвимый Граф, рекорд Дзюбы и королевский финал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.