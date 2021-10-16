Министерство спорта Тульской области создает реестр спортивных организаций: успейте подать заявку

Фото пресс-службы правительства Тульской области

18 октября – последний день подачи заявлений для включения в этот реестр.

Организации Тульской области, осуществляющие физкультурно-оздоровительные услуги, могут подать заявку на включение в специальный перечень до 18 октября включительно.

Клиенты организаций, включённых в спортивный реестр, смогут получить налоговый вычет за полученные ими спортивные услуги. Это 13% от стоимости абонементов в фитнес-клуб, курса занятий в спортивной секции и прочее, что является дополнительным преимуществом для организации.

Обращаем ваше внимание на ряд критериев, которым необходимо соответствовать:

Физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности

В штате должны работать сотрудники с профильным образованием

Организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков.

Для включения в спортивный реестр необходимо подать заявление и согласие в министерство спорта Тульской области до 18 октября.

Формы заявления и согласия, которые необходимо предоставить для включение в реестр, размещены на сайте министерства спорта Тульской области в разделе меню «Налоговый вычет».

Телефон для справок: (4872) 24-51-04 доб. 56-31 Громова Ксения Михайловна.