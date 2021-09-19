«Арсенал» на последних секундах вырвал победу у «Нижнего Новгорода» – 3:2

Следующий матч «Арсенал» проведет в Екатеринбурге с «Уралом». Игра состоится 27 сентября в 17.00.

Статистика второй половины игры:

Всё, звучит финальный свисток! Чаушич, безусловно, герой матча. «Арсеналу» удалось прервать чудовищную серию без побед на выезде.

90+4' ЧАУШИЧ! ГОООООООООООЛ!!! 2:3

Степанов отдал передачу с фланга в центр штрафной, Горан головой отправил мяч под перекладину.

90+2' Панченко пробивал с острого угла! Прямо в руки вратарю.

90+1' Желтая карточка Гоцуку за излишние эмоции.

90' Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

90' Зурико мощно пробил по воротам Нигматуллина! Мяч прилетел в корпус Сулейманова. Арсенальцы требуют пенальти. Кажется, там всё было чисто.

89' У «Арсенала» Панченко заменил Маркова.

89' Окрыленные нижегородцы не хотят расставаться с мячом и несутся вперед. Арсенальцы отбиваются, как могут.

88' Друзья, с уверенностью можно сказать, что нас ожидает жаркая концовка матча.

86' Такая вот расплата «Арсенала» за невнимательность.

86' «Нижний Новгород» сравнивает счет. 2:2

Неразбериха в штрафной «Арсенала», после чего оружейники упустили из поля зрения Козлова, который остался в одиночестве у штанги. Игрок воспользовался моментом и забросил мяч в ворота.

85' Коченков! В очередной раз выручил команду после удара Берковского.

84' Пауза в матче для замены. У нижегородцев Косарев заменил Ткачука.

80' Неплохой момент создали Луценко и Хлусевич, однако Гоцук помешал игрокам завершить атаку.

78' А теперь Коченков спас свою команду после прострела Горбунова.

76' Нигматуллин! Классный сэйв вратаря. Новосельцев с убойной позиции пробивал, но голкипер молниеносно среагировал.

76' После подачи Зурико Гоцук головой выбил мяч на угловой.

75' Желтая Калинскому за фол против Маркова.

73' Ответка «Арсенала» со штрафного: подача Давиташвили к воротам, Костадинов принял пас головой и пробил. Выше перекладины!

71' Момент у хозяев! Козлов в нескольких сантиметрах разминулся с мячом и не смог замкнуть передачу партнера.

70' Божович делает двойную замену: Луценко вышел вместо Ткачева, Эванса заменил Давиташвили.

68' Замена у «Нижнего Новгорода»: Берковский заменил Сулейманова.

67' Чаушич повздорил с Сулеймановым. Арбитр сделал футболистам устное замечание.

66' Новосельцев бросился под ноги Горбунову, который влетел с мячом в штрафную «Арсенала».

64' Немного успокоилась игра. Пока без моментов.

60' Замена у «Арсенала»: Сокол сменил Суханова.

58' Эннину понадобилась помощь медиков после столкновения с Сухановым.

54' Нижегородцы устроили затяжной прессинг на ворота «Арсенала». Довольно неприятные минуты для команды Божовича.

52' Козлов наносил удар издалека. Снова Коченкову пришлось вступать в игру.

51' Тульские защитники прозевали Горбунова. Тот оторвался от оппонентов и пробил по воротам. Коченков справился с ударом.

49' Козлов буквально вытолкнул реактивного Эванса за пределы поля.

46' Хозяева едва не забили гол на первых же секундах. В последний момент Коченков дотянулся до мяча и выбил его.

46' Второй тайм.

Перед вторым таймом замена у нижегородцев: Горбунов вышел вместо Бумаля.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от пресс-службы «Арсенала»:

Статистика первого тайма:

Перерыв. Уходим на перерыв с хорошим настроением.

45+1' ГОООООООООЛ!!! Марков выводит «Арсенал» вперед!

Нигматуллин ошибается на выходе.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

45' Ткачев пробивал штрафной, Нигматуллин отбил мяч кулаками.

42' Суханов бросился обыгрывать сразу троих футболистов «Нижнего Новгорода» и ожидаемо мяч потерял.

41' Арсенальцы растягивали атаку, в итоге пришлось мяч отдавать назад на Беляева.

37' Хлусевич! Догнал мяч у лицевой линии, забросил в центр штрафной на Ткачева, Сергей не дотянулся. Пас получил Кангва, но удар у Эванса вышел откровенно плохим.

36' Очередной угловой в матче. Создать опасность у ворот Коченкова хозяевам не удалось.

33' Калинский пытался закрутить в ворота, но не получилось. Мяч пролетел мимо.

32' Желтая карточка Суханову — за футболку хватал Юлдошева. Опасный штрафной для нижегородцев.

31' Владение мячом 53% на 47% в пользу хозяев.

30' Очень слышно было Божовича. Мощным басом он что-то кричал своим подопечным.

28' Беляев перехватил мяч у Ткачука и вынес «снаряд» за пределы поля.

27' Кержаков делает первую замену в матче: Ткачук вышел на поле вместо Пенчикова.

25' Вся борьба пока проходит в центре поля.

22' Угловой для «Нижнего Новгорода». Калинский отправил мяч в штрафную, Сулейманов пробивал головой, а Марков успел перевести опасность от ворот.

21' Снова классный момент создал Эванс. На скорости промчался по флангу и забросил мяч в штрафную. Пробивал Суханов, уж очень неудачно. Мяч пролетел выше ворот.

20' Ткачеву досталось по затылку от Балая. Арсенальцы быстренько разыграли штрафной.

17' Гоооооооооооооооол!!! Чаушич! Сравниваем счет!

Забитый мяч Горан посвящает жене и новорожденному сыну! Малыша, кстати, назвали Вуком.

Эванс протащил мяч по флангу и отправил в штрафную, Чаушич получил пас и мощно пробил в дальний угол.

13' «Арсеналу» явно надо собраться. Никак не могут подавить прессинг соперника. В одном из эпизодов Сулейманов вышел практически один на один с нашим голкипером и пробил в ближний угол. Коченков на месте. А вот Беляев откровенно проиграл борьбу оппоненту.

12' Хозяева продолжают атаковать. По правому флангу несся Пенчиков, его не по правилам остановил Степанов. Нижегородцы заработали штрафной, но этот эпизод ничем опасным не закончился.

9' Да уж, очень неприятное начало для туляков.

9' Тут же пропускаем. 1:0 в пользу нижегородцев.

«Нижний Новгород» после углового убежал в контратаку, мяч получил Юлдошев и пробил по воротам. Коченков отбил в гущу футболистов, на добивании оказался Калинский, который без проблем открыл счет в матче.

9' Угловой для «Арсенала»: Ткачев навесил в штрафную, первым на мяче оказались хозяева.

8' На стадионе отлично слышно тульских болельщиков! Туляки, как обычно, здорово поддерживают оружейников даже на выездах.

5' Еще одна атака от подопечных Кержакова. Беляев выручил команду, не дав Сулейманову принять пас в штрафной от Юлдошева.

5' Хозяева разыграли угловой, мяч в итоге забрал вратарь Коченков.

3' Арсенальцы сразу же бросились в атаку, но пока дойти до штрафной «Нижнего Новгорода» не удается.

1' Арбитр Артем Любимов дает сигнал о начале матча. Вперед, «Арсенал»! Ребята, порадуйте нас сегодня.

0' Объявлены стартовые составы на матч. Кстати, у нижегородцев на воротах хорошо знакомый тульским болельщикам Артур Нигматуллин.

Миодраг Божович сделал одну замену по сравнению с прошлым матчем. Вместо Артема Сокола сыграет Максим Беляев. Давненько мы не видели Максима в деле. Надеемся, сегодня он за всё реабилитируется перед тульскими зрителями.

0' Если в этом матче «Арсенал» не выиграет, то серия туляков без побед на чужих полях в рамках РПЛ достигнет 20 матчей кряду.

0' «Арсенал» сыграет в красивой желтой форме. Жаль, что официальной презентации для СМИ и болельщиков так и не случилось.

0' Оружейники уже на стадионе. Фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Немного о сопернике. Команда Александра Кержакова громко заявила о себе в РПЛ. Ребята явно умеют удивлять. Чего только стоят победы над «Спартаком» и «Динамо». У нижегородцев ситуация в чемпионате намного лучше, чем у «Арсенала» — 7-я строчка в турнирной таблице и 11 очков.

У туляков уже привычное 15-е место и всего пять очков. В предыдущем туре, напомним, команда Божовича сыграла вничью с ЦСКА — 2:2.

0' Только посмотрите на красавец-стадион, на котором сегодня предстоит сыграть командам:

0' Добрый день, друзья! Сегодня наш «Арсенал» впервые сыграет с новичком РПЛ — «Нижним Новгородом». Матч 8-го тура начнется в 16.30. Болеем за оружейников вместе с Myslo!