Фото Зинаиды Набиевой.
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка»
Он собрал лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.
В «Ликерке Лофт» состоялся ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам.
Из-за погодных условий фестиваль пришлось сократить до выставки машин участников и шоу «Burnaut fight». Остальные мероприятия пришлось отменить.
Тем не менее было на что посмотреть. Подробнее в фоторепортаже:
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