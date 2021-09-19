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В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка»
Фото Зинаиды Набиевой.

В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка»

Он собрал лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.

В «Ликерке Лофт» состоялся ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам. 

Из-за погодных условий фестиваль пришлось сократить до выставки машин участников и шоу «Burnaut fight». Остальные мероприятия пришлось отменить. 

Тем не менее было на что посмотреть. Подробнее в фоторепортаже:

Галерея
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 1
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 2
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 3
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 4
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 5
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 6
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 7
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 8
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 9
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 10
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 11
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 12
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 13
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 14
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 15
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 16
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 17
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 18
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 19
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 20
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 21
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 22
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 23
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 24
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 25
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 26
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 27
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 28
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 29
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 30
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 31
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 32
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 33
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 34
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 35
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 36
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 37
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 38
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 39
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 40
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 41
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 42
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 43
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 44
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 45
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 46
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 47
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 48
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 49
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 50
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 51
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 52
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 53
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 54
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 55
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 56
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 57
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 58
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 59
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 60
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 61
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 62
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 63
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 64
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 65
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 66
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 67
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 68
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 69
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 70
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 71
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 72
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 73
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 74
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 75
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 76
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 77
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 78
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 79
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 80
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 81
В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка», Фото: 82
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:12 0
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