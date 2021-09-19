В Туле состоялся автомобильный фестиваль «Пушка»

Фото Зинаиды Набиевой.

Он собрал лучшие машины этих направлений из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.

В «Ликерке Лофт» состоялся ежегодный автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культурам.

Из-за погодных условий фестиваль пришлось сократить до выставки машин участников и шоу «Burnaut fight». Остальные мероприятия пришлось отменить.

Тем не менее было на что посмотреть. Подробнее в фоторепортаже: