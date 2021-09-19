В Узловой обнаружено тело пропавшего неделю назад мужчины

Пропавший неделю назад 54-летний Александр Смирнов из Узловой найден мертвым. Тело мужчины обнаружили утром 17 сентября в местном водоеме, неподалеку от ул. Простомолотова.

«На теле отсутствуют признаки преступного насилия, хотя одно из информационных агентств г. Новомосковск, утверждает обратное», – сообщается в группе «Узловая | Не Слухи».

Напомним, 12 сентября мужчина ушел из дома и не вернулся. Поисками Александра Смирнова занимались в том числе волонтеры отряда «ЛизаАлерт».