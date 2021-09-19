новости
новости
Регистрация
В Узловой обнаружено тело пропавшего неделю назад мужчины

В Узловой обнаружено тело пропавшего неделю назад мужчины

Тело мужчины найдено в местном водоеме.

Пропавший неделю назад 54-летний Александр Смирнов из Узловой найден мертвым. Тело мужчины обнаружили утром 17 сентября в местном водоеме, неподалеку от ул. Простомолотова.

«На теле отсутствуют признаки преступного насилия, хотя одно из информационных агентств г. Новомосковск, утверждает обратное», – сообщается в группе «Узловая | Не Слухи».

Напомним, 12 сентября мужчина ушел из дома и не вернулся. Поисками Александра Смирнова занимались в том числе волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
пропал мужчинаутонул мужчина
Место
УзловаяТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» на последних секундах вырвал победу у «Нижнего Новгорода» – 3:2
«Арсенал» на последних секундах вырвал победу у «Нижнего Новгорода» – 3:2
«Накажи автохама»: пошел на прорыв по встречным трамвайным путям
«Накажи автохама»: пошел на прорыв по встречным трамвайным путям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.