В Плавском районе рецидивист зашёл в гости к соседке и обокрал её

Сотрудники полиции в Плавском районе устанавливают обстоятельства кражи. С заявлением о хищении в органы внутренних дел обратилась 43-летняя женщина, обнаружившая пропажу сумки с деньгами.

Незадолго до этого в гости к потерпевшей заходил сосед – он и попал под подозрение сыщиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, при проверке эта версия подтвердилась – преступник воспользовался тем, что хозяйка квартиры отвлеклась и забрал лежавшую в коридоре сумочку.

Сумма ущерба составила 2500 рублей. Сотрудники органов внутренних дел изобличили подозреваемого. 26-летний ранее судимый молодой человек признался в содеянном. Сотрудники МО МВД России «Плавский» продолжают работу по выяснению деталей случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.