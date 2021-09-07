Тарас Бурлак останется в тульском «Арсенале» как минимум до зимы
При этом защитник исключен из заявки на сезон.
Защитник Тарас Бурлак не покинет тульский «Арсенал» в это трансферное окно, пишет портал Sport24. Ранее футболист был официально исключен из заявки на сезон и не будет расторгать контракт с клубом по своей инициативе. Причиной отзаявки стало решение руководителя «Арсенала» Гурама Аджоева, который не хочет видеть игрока в команде.
В «Арсенале» Тарас Бурлак играет с августа 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов» на правах свободного агента. Контракт с 31-летним футболистом действует до лета 2023 года.
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