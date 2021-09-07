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«Полипласт Новомосковск» приступил ко второму этапу реализации инвестиционного проекта в Тульской области

«Полипласт Новомосковск» приступил ко второму этапу реализации инвестиционного проекта в Тульской области

Запуск новых производственных линий и модернизация текущих – продолжение инновационных программ импортозамещения химической продукции.

«Полипласт» – российская уникальная вертикально-интегрированная компания, специализирующаяся на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеющая широкую географию поставок по всему миру, в том числе в страны СНГ, Западной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи между председателем совета директоров АО «Полипласт» Александром Зинуровичем Шамсутдиновым и губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, предусматривающее создание производственного комплекса по выпуску высокомолекулярных термостабильных полимеров для отрасли стройматериалов.

В рамках данного соглашения компания «Полипласт Новомосковск» начала реализацию второго этапа инвестиционного проекта по модернизации производства.

Запуск новых производственных линий и модернизация текущих – продолжение инновационных программ импортозамещения химической продукции. Данный проект позволит компании следовать общегосударственному курсу по субституции импортных товаров, заданному правительством РФ еще с 2014 года.

Расширение локального производства позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка, а также увеличить объем экспорта инновационной продукции из Российской Федерации в другие страны. Развитие экспорта высокотехнологичной продукции – оно из приоритетных направлений для компании.

В настоящее время увеличение производственных мощностей осуществляется сразу по нескольким направлениям:

  • Вертикальная интеграция и повышение производительности реакционного отделения будут и дальше способствовать развитию бетонного сектора строительного рынка за счет увеличения поставок высокотехнологичных добавок в бетон и строительные растворы.
  • Новые сушильные комплексы дадут возможность увеличить экспортные потоки.
  • Новое производство термостабильных полимеров обеспечит не только отечественный рынок сухих строительных смесей качественным сырьем, а также даст усиление позиций на зарубежных рынках.

Особое внимание компания уделяет экологической составляющей и высокому уровню промышленной безопасности. Поэтому все работы осуществляются с учетом современных мировых стандартов и норм. Компанией «Полипласт Новомосковск» реализуются наилучшие из доступных технологий и решений по снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду. Несколько лет назад на предприятии уже была внедрена система экологического менеджмента, что подтверждается сертификатом ISO 14000. Также компания была зарегистрирована в системе REACH, декларирующей обеспечение безопасного использования химикатов, улучшение показателей по охране здоровья и окружающей среды, используемых в производственном процессе.

В целом, данная инициатива – это вклад в экономику региона. Наряду с развитием экспортного потенциала территории, реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать распространению передовых технологий, созданию дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, увеличению поступающих в казну налогов, что по итогу даст положительный синергетический эффект на общее благосостояние Тульской области и её жителей.

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Александр ШамсутдиновАлексей Дюмин
Место
ТулаНовомосковск
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