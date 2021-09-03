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В Тульской области началась вакцинация против гриппа

В Тульской области началась вакцинация против гриппа

В регион поступило почти 397 тысяч доз вакцины – это чуть больше 50% от заявки.

В Тульскую область за счет средств федерального бюджета поступила противогриппозная вакцина для взрослых «Флю-М» (294910 доз) и гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри» (101960 доз). Это количество составляет 53% от заявки.

Самым эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация. В прошедшем эпидсезоне вакцину от гриппа получили более 60% жителей региона. Привиться против гриппа нужно осенью, чтобы к началу роста заболеваемости сформировался иммунитет – на это уйдёт от 2 до 4 недель.

Сделать прививку против гриппа можно в государственных учреждениях здравоохранения области по месту жительства или работы. Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25 и 37-30-77.

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